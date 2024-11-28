Trabzon'da 'Aynalara Saklı Hikayeler' Anıtı Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da 'Aynalara Saklı Hikayeler' Anıtı Açıldı

Trabzon\'da \'Aynalara Saklı Hikayeler\' Anıtı Açıldı

Ortahisar Belediyesi tarafından açılışı yapılan 'Aynalara Saklı Hikayeler' anıtı, 2024 yılında öldürülen 412 kadın için isimlerinin baş harfleriyle oluşturuldu. Açılışta kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

28.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:32
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Türkiye'de bu yıl içinde öldürülen kadınların isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu 'Aynalara Saklı Hikayeler' isimli anıt bugün Trabzon'da törenle açıldı.

Ortahisar Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 2024 yılı içinde öldürülen 412 kadın için aynalara isim ve soy isimlerinin baş harflerinin yazılması ile oluşturulan "Şiddeti değil, insanlığı yansıt. Kadınların sesi ol" sözünün de yer aldığı "Aynalara saklı hikayeler" isimli bir anıt yaptırdı.

Anıtın açılışı için düzenlenen etkinliğe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz ile çok sayıda davetli katıldı.

Anıtın açılışı için düzenlenen programda konuşan Başkan Ahmet Kaya, Türk milletinin tarih boyunca kadına çok büyük değer verdiğini, bugün yaşanan kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin bu tarih anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi. Belediye binalarının sağ ve sol tarafına, üzerlerinde öldürülen kadınların isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu aynalar yerleştirildiğini anlatan Başkan Kaya, " 'Aynada saklı hikayeler' adını verdiğimiz düzenlemede gördüğümüz her bir harfin altında, müthiş yaşam hikayeleri, acılar, dramlar ve günün sonunda bir katil tarafından canına kastedilen kadınlar var. Bunu söylemekten utanç ve üzüntü duyuyorum. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına nasıl değer verdiğini bütün dünyanın bildiği Türkiye'de, kadına dair bütün iyi işlerin diğer ülkelerden daha önce yapıldığı Türkiye'de, yılda ortalama 400-450 kadın öldürülüyor. ve en yakınları tarafından öldürülüyor. Böyle acı ve can yakıcı bir ülke gerçeğimiz var. İşte bu gerçeği bütün milletin hafızasına yerleştirmek ve bir farkındalık oluşturmak adına arkadaşlarımız böyle değerli bir çalışma yaptılar. Orada öldürülen her bir kadının adının baş harflerinin aynada yansımalarının olduğu bir eser oluşturdular. 'Şiddeti değil insanlığı yaşat kadınların sesi ol' başlığıyla yapılan bu anıtın açılışına katıldığınız hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türk milletinin kadına verdiği değerle tanındığını ama bugün kadına yönelik şiddetin ortaya çıkardığı tablonun utanç verici olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Umut ediyorum ki bu adım bir farkındalık oluşturur. Kadınlara daha saygılı, daha değer veren bir anlayışla Türkiye'nin kuruluş felsefesine, hamuruna yakışır bir anlayışla Türk Milletinin geleneklerine yakışan bir anlayışla kadın toplumdaki yerini bulur. Tarih boyunca Türk Milleti kadına verdiği değerle anılan bir millet olmuştur. Biz kadınlara hanım deriz. Han'ım evim, otağım anlamındadır. Han, bana yuva olan, beni sarıp sarmalayan anlamındadır. Dünyada birçok ülkede kadınlar dışlanırken, bizim tarihimizden bir kesit olarak anlatıyorum, Türk kadını atın üstündedir. Diğer milletlerde kadın erkeğin çok arkasından yürürken bizim milletimizin geleneklerinde kadın atın üstündedir atın eyerini erkek çeker. Kadına değen veren, kadını baş tacı yapan bir anlayıştan bahsediyorum. Bizim geleneğimiz, geçmişimiz, mayamız, örfümüz adetimiz budur" diye konuştu.

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün dünyada, o medeni dediğimiz ülkelerden çok daha önce kadına seçme seçilme hakkını vermiştir" diyen Başkan Kaya, "Böyle bir gelenek, böyle bir ulus, böyle bir millet Ama bir tarafta da 412 kadın öldürüldüğü gerçeği var. Gerçekten utanç verici, ıstırap verici, çok acı bir tablodan bahsediyorum. Umut ediyorum bu gün yaptığımız bu etkinlik, açtığımız bu anıt, aynada saklı hikayeler adıyla açtığımız bu anıt, bir farkındalık yaratır ve kadına uzanmaya tevessül eden o eller aklını başına toplar ve o eller kırılır" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya'nın konuşmasının ardından bu yıl içinde öldürülen 412 kadının anısının yaşatılmasını amaçlayan fidan dağıtımı gerçekleştirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Ortahisar, Politika, trabzon, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da 'Aynalara Saklı Hikayeler' Anıtı Açıldı - Son Dakika

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