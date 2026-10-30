Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
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Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve resepsiyonla kutlandı

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Trabzon\'da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve resepsiyonla kutlandı
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Trabzon\'da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve resepsiyonla kutlandı
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Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayında kalabalık, bando eşliğinde Meydan Parkı Atatürk Alanı'na yürüdü. Yağışa rağmen yoğun katılımın olduğu etkinlik, Vali Tahir Şahin'in resepsiyonunda gazilerin mini konseri ve 103'üncü yıl pastasıyla sürdü.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, fener alayı ve Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla devam etti.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurum yöneticileri ve vatandaşlar Kahramanmaraş Caddesi'nde fener alayı için bir araya geldi.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan katılımcılar, bando eşliğinde Meydan Parkı Atatürk Alanı'na kadar yürüdü. Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde toplanan katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

CUMHURİYET RESEPSİYONU

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon Valisi Tahir Şahin tarafından resepsiyon da verildi. Resepsiyona, YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kamu kurumlarının il ve bölge müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Trabzonlu gaziler tarafından mini konser verilirken resepsiyonda, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla pasta da kesildi.

Resepsiyonda konuşan Vali Şahin, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimiz, tarihi şahsiyetlerin yaşama kararlılığının, kendi geleceğini tayin etme iradesinin ve millet egemenliği anlayışının en güçlü ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, en zor şartlarda milli beraberlik içerisinde kenetlenen yüce milletimizin neler başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla bu tarihi irade ve milletimizin temel değeri hayat bulmuştur. Dün Milli Mücadele, inanç ve kararlılıkla yürütülen bir mücadeleydi. Bugün aynı iradeyle Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak ve Türkiye'yi refaha ulaştırmak hepimizin ortak vazifesidir."

Kaynak: ANKA
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