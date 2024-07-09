Trabzon'da Doktorun Darp Edilmesine Tepki - Son Dakika
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Trabzon'da Doktorun Darp Edilmesine Tepki

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Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından doktorun darp edilmesine sağlık çalışanları tepki gösterdi. Sağlık çalışanları, etkin bir şiddet yasasının çıkarılmasını talep ederek sağlığa uzanan ellerin kırılmasını istediklerini belirtti.

09.07.2024 10:39
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(TRABZON) - Trabzon'da sağlık çalışanları  Fatih Devlet Hastanesi'nde Doktor Mehmet Yıldırım'ın bir hasta yakını tarafından darp edilmesine tepki gösterdi. Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Duman, "Etkin bir şiddet yasasının çıkarılmasını şiddetle talep ediyoruz. Sağlığa uzanan ellerin kırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Trabzon'da sağlık çalışanları, bir araya gelerek Fatih Devlet Hastanesi'nde Doktor Mehmet Yıldırım'ın bir hasta yakını tarafından motosiklet kaskı ile darp edilmesine tepki gösterdi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Duman şöyle konuştu:

"Öyle bir dönemdeyiz ki sağlık çalışanlarına şiddet haberlerinin basında yer almadığı bir gün geçmiyor artık. Bunun altında yatan kışkırtılmış sağlık talebinin uygunsuz sağlık isteklerinin bir gün mutlaka sona ermesi dileğiyle. 5 Temmuz akşamı yine burada Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde darp edilen Mehmet Yıldırım arkadaşımız için buradayız. Ondan yaklaşık 3 hafta önce Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde dahiliye doktoru olan arkadaşımıza bir saldırı girişim olmuştu. Bütün bunların altında yatan sebepleri çok iyi irdeleyelim çözüm önerilerinin mutlaka ve mutlaka etkin bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler hastalarımızla yan yanayken bir anda hastalarımızla karşı karşıya getirilen bir sistem içerisine girdik. Bizler hekimler, sağlık çalışanları, bütün hastane çalışanları hepimiz herkes yatağında uyurken birinin ağrısını dindirmek için uğraşıyoruz veya bir çocuğun ateşini düşürmek için uğraşıyoruz veya bir kalbi yeniden çalıştırmak için insanların kalbine girmeye çalışıyoruz. Böyle bir durumda bize yapılan her şeyin haksızlık olduğunu düşünüyoruz ve daha da büyük haksızlık şiddeti oluşturan kişiler veya sebeplerden sonra şiddet veya şiddet oluşturan kişilerin dışarıda hala serbestçe geziyor olmaları onun için etkin bir şiddet yasasının çıkarılmasını şiddetle talep ediyoruz. Sağlığa uzanan ellerin kırılmasını talep ediyoruz ve bu mücadele içerisinde biz de hastalarımızla omuz omuza, yan yana sağlığı bir adım daha ileriye getirmek için çalışma sözü veriyoruz inşallah daha güzel günlerde hep beraber daha güzel alanlarda buluşma dileğiyle diyorum."

"Meslektaşımıza yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz"

Hekim Birliği Sendikası Trabzon Temsilcisi Hüseyin Ak ise, "Bize ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu çarpık sağlık sistemini reddediyoruz" ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan başta hekim arkadaşlarım, sağlık çalışanları, basın mensupları ve siz değerli hastalarımız bizler hekim ve sağlık çalışanları olarak hastalarımıza hizmet ermek için buradayız. Amacımız toplumumuzu sağlıkta şiddet olayına karşı dikkat çekerek duyarlılık oluşturmaktır. Bizler hiçbir zaman hastalarımıza hizmet vermekten kaçmayan, gece saat 03.00'te ameliyata giren, hastayı narkoz verip uyutan, servise gelen hastaya 24 saat tedavi yapan sağlık profesyonelleri olarak var olmaya devam edeceğiz. Amacımız ülkemizdeki sağlık sistemini düzelterek başta hekimlerimiz olmak üzere diğer sağlık profesyonellerinin yurt dışına beyin göçünü önleyerek ülkemize hizmet etmesini sağlamaktır. Cuma günü hastanemizde acil servis hekimi olarak görev yapan Doktor Mehmet Yıldırım, hasta yakınları ile önce sözlü daha sonra fiili şiddete maruz kalmıştır. Meslektaşımıza yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz ve şunu da biliyoruz ki caydırıcı önlemler alınmadıkça bu hadise ne ilk ne de son şiddet olayı olacaktır. Bugün tek tesellimiz hekim arkadaşımızın yaşıyor olmasıdır. Bize ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu çarpık sağlık sistemini reddediyoruz. Buradan görevleri sırasında şiddet olayları nedeniyle görev şehidi olan hekimlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ölüyoruz! Öldürülüyoruz! Tükeniyoruz! AVM'lere araç anahtarları ile dahi girilemeyen bir zamanda, silahla polikliniğe girip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken, her an bu silahtan çıkan bir kurşunla, hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle, gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz. Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmayacağını biliyoruz. Kanunu uygulayan mercilerin şiddet olayında en üstten ceza vermesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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