Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Balaban mahallesinde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan İbrahim Keskin son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. İller Bankası'nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle başlatılan hat döşeme çalışmasında kaynak yapan taşeron firma çalışanı işçilerin üzerine yamaçtan toprak geldi. Toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçinin biri olan İbrahim Keskin (53) için Arsin ilçesindeki Yeniköy mahallesinde cenaze namazı kılındı. Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazına Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, İbrahim Keskin'in ailesi ve yakınları katıldı. 4 çocuk babası İbrahim Keskin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - TRABZON
Son Dakika › Yerel › Trabzon'da İçme Suyu İsale Hattı Çalışması Sırasında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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