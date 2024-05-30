Trabzon'da Kovboy Kasabası: Funda'nın Teksas Kasabası - Son Dakika
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Trabzon'da Kovboy Kasabası: Funda'nın Teksas Kasabası

Trabzon\'da Kovboy Kasabası: Funda\'nın Teksas Kasabası

Trabzon'da 25 yıllık sağlık sektörü çalışanı Funda Alpak, çocukken izlediği western filmlerinden esinlenerek hayalini kurduğu Teksas Kasabası'nı inşa etti. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu konsept işletme, kovboy kasabası atmosferini yaşatıyor. İşletme çalışanları kovboy filmlerine uygun şekilde giyinirken, müşterilere kovboy şapkası da veriliyor. Funda Alpak, hem isim hem de logo patenti alarak hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor.

30.05.2024 09:23
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Trabzon'da 25 yıllık sağlık sektörü çalışanı Funda Alpak, çocukken izlediği western filmlerindeki kovboy kasabalarından esinlenerek hayali olan işletmeyi kurdu. Yalıncak mahallesindeki Funda'nın Teksas Kasabası'nı görenler büyük şaşkınlık yaşarken, tesisi gezen ziyaretçiler kendilerini bir kovboy kasabasında hissediyor.

Çocukluk yıllarında izlediği kovboy filmlerindeki kasabaların görüntüsünden etkilenen Funda Alpak (42), yıllardır hayalini kurduğu işletmesini hayata geçirdi. Eskiden fındıklık olan bir bahçeye hayalini kurduğu kasabayı inşa eden kadın girişimci yoğun ilgiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken restoran işletmesinde fotoğraf alanı da oluşturan Alpak, müşterilerine kovboy şapkası da vererek hatıralarını ölümsüzleştirme imkanı da sağladı.

İşletme çalışanlarının da kovboy filmlerine uygun şekilde giyindiği işletmede 'Bank', 'Old Town Salon', 'Post Office', 'Market' ve 'Sherıff Jaıl' isimlerinden oluşan ahşap yapılar inşa edildi. Yapımı yaklaşık 10 ay süren konsept işletmesinin ismini de 'Funda'nın Teksas Kasabası' olarak koyan Alpak, patent başvurusu yaptı. Hem isim hem de logo patenti alan kadın girişimci Funda Alpak, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Çocukluktan beri kovboy filmleri bir düşkünlüğüm vardı"

Çocukluk yıllarında çok fazla kovboy filmi izlediğini belirten Alpak, "Önceden babamın baskısıyla sonrasında ise çok sevmeye başladık. Çocukluktan beri kovboy filmleri bir düşkünlüğüm vardı. Çok seviyordum. Sonrasında bu western düşkünlüğüne döndü. 25 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum. Yurtiçinden ve yurtdışından çok fazla misafir ağırlıyorum. Trabzon'da çok güzel mekanlar var. Ama bir konsept mekan olsun istedim. Biraz daha salaş, içerisinde aktivitenin olduğu, keyifli zaman geçirebilecek ve şehre de yakın bir mekan yapmak istedim onu da yakaladığımı düşünüyorum. Hikaye bu şekilde başladı" dedi.

İşletmeye çok fazla ilgi olduğunu kaydeden Alpak, "Çok mutlu oldum. Bunu da tahmin ediyordum. Gerçekten beklediğimden daha hızlı oldu. Kadın girişimci olmaktan mutluyum. Aldığım dönüşler çok güzel onun haklı gururunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Beton yapı kullanmadık"

Bir mimari proje çizmediklerini dile getiren Alpak, "Bildiğiniz bir kasaba görüntüsü vermek istedim. Bunun için bir mimari proje çizmedik. Tamamen yıllardır hedeflediğim üzerine koyduğum şeyleri kendimiz yaptık. Yaklaşık 10 ay gibi bir süre de burayı yaptık. Ciddi bir maliyeti oldu. Birçok materyale ulaşmak zor oldu. Herhangi bir destek almadım. Daha zor olacağını düşünüyordum ama beklediğimden daha çabuk oldu. İşletme isminin özel bir anısı var. Heather's 'Funda' demek zaten. Funda'nın Teksas Kasabası olarak yapmak istedim. Beton yapı kullanmadık. Gerçekten o Teksas kasaba havasını yaşatmaya çalıştık. Bu işletmenin inşaatını başlamadan direk patentine başvurdum. Hem isim hem de logo patentini aldım. Türkiye'de bildiğim kadarıyla böyle bir konsept yok gibi" diye konuştu.

"Çok güzel bir yer yapmışlar"

Sosyal medyada karşısına çıkan konsepti görmek için işletmeye geldiğini vurgulayan Emrah Sağlam isimli genç ise "Bir arkadaşımın vasıtasıyla burayı sosyal medyada gördüm. Görselde çok beğenmiştik ama geldik gördük burada da şahit olduk ki gerçekten çok güzel bir yer yapmışlar. Trabzonumuzu da hem turizm anlamında hem işletme anlamında değer katacak bir yer. Böyle şeylerin insanın kendi memleketine kazandırılması ayrı bir gurur. Dayımdan, dedemden Teksas Tommiks dergilerini hatırlıyorum. Çok fazla izlemiyordum ama görsel olarak çok hoşuma gidiyordu. İnşallah bundan sonra sık sık ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnsanı çocukluğuna getiren bir mekan olmuş"

Oğuzhan Süleyman isimli ziyaretçi de çocukluk yıllarına gittiğini belirterek "Sosyal medyada dolaşırken burayı gördüm. Bu konsept sadece Trabzon'da değil Türkiye'de de tek olduğu için çok dikkatimi çekti. Trabzon'umuzda böyle güzel bir işletme gördüğümüz için çok mutluyuz. Hepimiz çocukluğu pazar günleri kovboy filmleri izlemekle geçmiştir. O yüzden insanı çocukluğuna da getiren bir mekan olmuş. Burada geçirdiğim vakitlerde çocukluğumdan bir pazar geçirmiş gibi oldum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Kovboy Kasabası: Funda'nın Teksas Kasabası - Son Dakika

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