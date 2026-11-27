Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrasında yaptığı açıklama, "Sağlık Bakanlığımızın başkanlığında ve İl Müdürlüğümüzün koordinesinde 30 Kasım itibarıyla kadın doğum ve çocuk bölümünün poliklinik hizmetleri verilmek üzere inşallah bir başlangıç yapacağız" dedi.

Trabzon Şehir Hastanesi'nde yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, hastanenin nisan ayından bu yana açılışa hazır hale getirilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü ve hastanenin tüm birimleriyle Şubat-Mart 2027 döneminde tam teşekküllü olarak hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ile hastanede yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Hastanenin kademeli olarak hizmete açılacağını ifade ederek, "Burada tabii ki en başta Sağlık Bakanlığımız, Sağlık İl Müdürlüğümüz koordinesinde onların başkanlığında hummalı bir çalışma var. Son günlere yaklaştığımızca iyice heyecanlanıyoruz. Tabii ki bu koordinasyon toplantılarımızda özellikle Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ama diğer kurumlarının, buranın altyapı hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının ve burada hizmet verilebilir hale gelmesi için de bütün kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bugüne geldiğimizde bu devasa sağlık kampüsünün önemli bir kısmını parça parça açma konusunda da planlamalar yaptık" dedi.

2027 YILININ MART AYINDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

30 Kasım'da kadın doğum ve çocuk bölümü polikliniğinin hizmete açılacağını aktaran Karaismailoğlu, "Bin yataklı, devasa bir sağlık sisteminin, sağlık tesisinin tam teşekkülü hale gelmesi biraz vakit alacak. O yüzden ilk olarak çocuk ve kadın doğum poliklinik hizmetleriyle inşallah işe başlıyoruz. Bundan sonra da bir program dahilinde peyderpey. Amacımız şubat belki mart başına kadar bu işlerin tamamen bitirilip hastanemizin tam teşekkülü olarak hizmete verilebilmesi için yine takiplerimiz ve yoğun çabalarımız gayretlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

MORFOLOJİ BİNASI 2027 YATIRIM PROGRAMINDA

Şehir Hastanesi'nde morfoloji bölümüyle ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hastanemizle birlikte hep morfoloji bölümü de hep gündemimizde olan bir konuydu. Bunu da geçen hafta Ankara'da yapmış olduğumuz toplantılarda yatırım programına alınması konusunda da görüşmelerimiz tamamladık. İnşallah morfoloji binamızda da 2027 yatırım programı açıklandığı anda da onun süreci bir taraftan başlayacak. Yine bir taraftan da hem otopark alanlarının genişletilmesi hem de camimizin veya şehir hastanemizin ihtiyacı olan şehir hastanesi camimiz konusunda da yerini tespitlerini yaptık. Bununla ilgili de bir dernek kuruldu. İnşallah Trabzon'da hemşehrilerimizin, hayırseverlerimizin katkıları ile inşallah onu da hastanemizde ve Trabzon'da kazandıracağız. Çok yoğun, hummalı bir gayret var. İnşallah hafta sonunda bütün eksikler, her şey tamamlanacak. Burada pazartesi itibarıyla baştan söylemiş olduğum gibi çocuk ve kadın doğum polikliniklerine hizmet vermeye başlayacağız. Peyderpey arkasında gelecek inşallah. O yüzden hakikaten heyecanlıyız. İnşallah güzel bir başlangıç yapıp bunu da belirli bir program dahilinde, belirli bir süre içerisinde de hastanemizin tamamına hizmet verir hale getirip inşallah şehrimizin uzun yıllar belki de 100 yıllar boyu sağlık hizmetini gerçekleştirecek bu sağlık altyapısını inşallah şehrimize kazandırmanın sevincini, gayretini ve mutluluğunu bütün Trabzon'un hemşerilerimizi birlikte yaşayacağız ve yaşamaya da devam edeceğiz inşallah."

"ŞEHRİMİZ HER ALANDA GELİŞİYOR"

Vali Tahir Şahin ise Trabzon'un birçok alanda Türkiye'nin en büyük yatırımlarını almaya devam ettiğini belirterek, şehir hastanesinin açılışa hazır hale getirilmesi için uzun soluklu bir koordinasyon çalışması yürütüldüğünü söyleyerek, "Şehrimiz birçok alanda Türkiye'nin en büyük yatırımlarını almaya devam etmekte. Bu noktada saygıdeğer milletvekillerimize, bakanlarımıza, hemşerilerimize adına şükranlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada yine devasa bir yatırımla hemşerilerimizin buluşmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu noktada uzun soluklu olarak koordinasyon çalışmalarıyla hastane açılacak hale geldi. Bu noktada yoğun emek sarf eden Sağlık Teşkilatımıza, Büyükşehir Belediyemizin özellikle Ulaşım Dairesi'ne, Genel Sekreterimize, diğer il müdürlüklerimize teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bu noktada kıymetli hemşerilerimizin sağlığa erişim noktasında bütün planlamalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Şehrimiz her alanda gelişiyor. Bu noktada katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.