Trabzonlu Paşa Yıldız\'ın Başarısı

Trabzon'un Araklı ilçesinde küçük yaşlardan beri odun kıran 49 yaşındaki Paşa Yıldız, gösterdiği performansla gençlere taş çıkartırken fırınlara odun kırarak aylık 80 bin TL üzerinde para kazanıyor. Küçük yaştan beri odun kırdığını belirten Yıldız, bu sayede zinde kaldığını hem de stres attığını belirtiyor.

Çay fabrikasında mevsimlik olarak çalıştığını kışın ise odun kırarak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade eden Yıldız, "Kazancım ağacın tonuna göre değişiyor. Tonunu bin TL'ye kırıyorum. Aylık 80 bin TL'yi buluyor" dedi.

Zinde olduğu zaman günde üç ton odunu kırdığını belirten Yıldız beslenmenin önemine işaret ederek "İyi beslenmek önemli. Sabahları bal, muz, proteini yüksek gıdalarla beslenirim. Bir oturuşta 12 tane haşlanmış yumurta yerim" diye konuştu.

Küçük yaşlardan beri odun kırdığını belirten Yıldız, "49 yaşındayım. Ufak yaşlardan beri bu işi yapıyordum ancak bir ara bıraktım 4-5 sene sonra yine başladım. Bu iş ağır bir iş ama kafam rahat olduğu için bana kolay geliyor. Bu sayede hem sporumu yapıyorum. Hem stres atıyorum hem zinde kalıyorum hem de sağlıklı yaşıyorum. Zinde olduğum zaman günde 3 tona yakın odun kırıyorum. Şu an burada 25 tona yakın odun var bunları 12 günde bitirdim. Ayda 60-70 tonu buluyor. Şu ana kadar kırdığım odun bin tonu geçmiştir. Sadece buradaki değil ekmek fırınları olsun sobalık odun kırdığım yerler var. Bu iş genelde kışın oluyor. Arkadaşlar beni arıyor ancak hemen gidemiyorum çünkü birinin işini bitirmeden diğerine gitmek istemiyorum. İşimi bitirip öyle gidiyorum" dedi.

Aylık kazancının 80 bin TL'yi bulduğunu belirten Yıldız, "Kazancım ağacın tonuna göre değişiyor. Tonunu bin TL'ye kırıyorum. Aylık olarak 80 bin TL'yi buluyor. Bu işi yapana pek rastlamadım, bir kişi olabilir. Zor iş olduğu için bu işi seçmek istemiyorlar halbuki ağır iş olsa da spor yaparak zinde kalıyorsun. Bu tür bir yarışma olsa, hemen giderim. Zinde kalmamın sebebi bu: Akşama kadar eğilip kalkıp odun atıyorum. Bu da bana iyi geliyor. Arsin, Sürmene, Of tarafından bile arıyorlar oluyor. Bu işi yaptığımı bildikleri için beni arıyorlar" şeklinde konuştu.

Bu iş için beslenmenin önemine işaret eden Yıldız, "Evliyim, iki kız çocuğum var. Biri üniversiteye diğeri lise bire gidiyor. Çocuklarımı kışın odun işiyle çalışarak yazın ise ÇAYKUR'da mevsimlik işçi olarak çalışarak okutuyorum. Bu işi yaparken beynim yorulmuyor, vücudum yoruluyor. İyi beslenmek önemli. Sabahları bal, muz, proteini yüksek şeylerle beslenirim. Bir oturuşta 12 tane haşlanmış yumurta yerim" ifadelerini kullandı. - TRABZON