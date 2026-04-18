Atay Aktuğ hayatını kaybetti

18.04.2026 18:18  Güncelleme: 18:19
Trabzonspor'un eski başkanlarından ve Trabzon Belediye Başkanı olarak tanınan Atay Aktuğ, 81 yaşında vefat etti. Aktuğ, futbolculuk kariyerinin ardından spor camiasında önemli görevlerde bulunmuştu.

Trabzon spor'un eski başkanlarından, eski Trabzon Belediye Başkanı ve spor camiasının tanınan isimlerinden Atay Aktuğ 81 yaşında hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra 1980-1982 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev aldı.

Siyasete de atılan Atay Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçilen Aktuğ, 2006 yılına kadar bu görevini sürdürdü ve görevini Nuri Albayrak'a devretti. - TRABZON

