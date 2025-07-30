Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 15 Yaşındaki Kız Toprağa Verildi

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Beypazarı-Ankara yolunda meydana gelen kazada Ramazan İlhan idaresindeki otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ramazan İlhan'ın ağır yaralanan 15 yaşındaki kızı Sinem İlhan, kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinem İlhan için bugün Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki Buçuk Camii'nde öğle namazını müateakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından İlhan'ın cenazesi, Beylik Sırtı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - ANKARA