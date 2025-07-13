Trajik Kaza: Polis Memurunun Ailesi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'a tayini çıkan polis memuru Bekir Tatlı'nın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi, 2 aylık oğlu ve baldızı, memleketleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, cuma günü Beyşehir- Antalya karayolunda meydana geldi. Antalya'da görev yapan polis memuru Bekir Tatlı (37), tayini çıktığı Adıyaman'a gitmek üzere ailesiyle birlikte yola çıktı. Tatlı'nın kullandığı araç, Derebucak mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç (63) ve kayınpederi Bayram Genç (59) yaralanırken, eşi Feyzanur Tatlı (32), 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç (11) yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Feyzanur Tatlı, Bilge Kaan Tatlı ve Ayşe Sultan Genç, memleketleri Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mustafapaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Gebze Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye kazadan yaralı olarak kurtulan polis memuru Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç, kayınpederi Bayram Genç, Bekir Tatlı'nın meslektaşları, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve çok sayıda sevenleri katıldı. - KOCAELİ