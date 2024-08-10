Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Çocukların Ailesi Adalet İstiyor - Son Dakika
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Traktör Kazasında Hayatını Kaybeden Çocukların Ailesi Adalet İstiyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden Ada ve Zelal Yıldırım'ın ailesi, kazanın sorumlularının cezalandırılması ve adaletin sağlanması için talepte bulundu.

10.08.2024 13:34
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(MALATYA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz'da 11 yaşındaki K.A.'nın kullandığı traktörün çarptığı çocuklardan hayatını kaybeden Ada ve Zelal Yıldırım'ın ailesi, K.A.'nın anne ve babasının tutuklu yargılanması gerektiğini belirterek, "Bir daha bu ülkede hiçbir sorumsuzluk cezasız kalmasın diye, anne babaların ciğerine bir daha ateş düşmesin diye talebimiz caydırıcı cezaların verilmesi ve adaletin bir an önce sağlanmasıdır" açıklamasını yaptı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz günü 11 yaşındaki K.A. idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, yoldan çıkarak yol kenarında yürüyen Ada Yıldırım, Zelal Yıldırım, Gülce Şakar ve Asya Kaya'ya çarptı. Kazada, Zelal ve Ada Yıldırım kardeşler hayatını kaybederken, Gülce Şakar ve Asya Kaya ise yaralandı. İki kardeşin cenazesi Doğanşehir ilçesi Çömlekobası Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazayı yapan 11 yaşındaki K.A. ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, Yıldırım ailesi sorumluların adalet önünde hesap vermesi için şikayette bulundu.

"Hep birlikte orada adalet için haykıracağımıza eminiz"

Yıldırım ailesi kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"24 Temmuz 2024'te Malatya'nın Akçadağ İlçesi'ne bağlı Ören- Çat Mevkii'nde traktör kullanan 11 yaşında bir çocuğun, 1 erkek, 4 kız çocuğunun üzerine traktörü sürmesi sonucu 2 kızımız ağır yaralandı, 2 kızımız da hayatını kaybetti. Zelal ve Ada'nın katledildiği yere hakim ve savcı 8 Ağustos 2024'te geldi ve gerekli incelemeleri yaparak talimatlarını verdiler. Hakim ve savcı ile jandarma trafik bilirkişisi de gelerek keşif yaptı. Delil olarak, olay yerindeki tellerde yapışık halde bulunan Zelal Yıldırım'ın bir tutam saç telini, olay yerinin videosunu ve fotoğraflarını aldılar. Hakim, birinci derece görgü tanıklarından Zelal ve Ada'nın teyzesinin ve dayısının da ifadelerini sözlü olarak dinledi. Avukatımız, tüm ifadelerimizin savcılık dosyasında olduğunu da kendilerine belirtti.  Savcı, Zelal ve Ada'nın babası Erkan Yıldırım'ın talebi doğrultusunda olayı yaşayan diğer çocuklar Asya, Gülce ve Caner'in ifadesinin de alınması yönünde talimat verdi. Asya'nın ifadesi 8 Ağustos'ta alındı, diğer çocukların ifadeleri de alınacak. Ayrıca, babanın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını daha önce belirtmiştik. Jandarmadan alınan net bilgiye göre traktörü kullanan çocuğun babası Basri Ayaz'ın 16 saat gözaltında kalmış ve nöbetçi mahkeme kararıyla 'adli kontrol şartı' ile serbest bırakılmıştı. Bu durum karşısında 'hem annenin hem de babanın' tutuklu yargılanması talebimizi yetkili makama avukatımız aracılığıyla ilettik.  Jandarmanın neden hemen Zelal ve Ada'nın ebeveynlerinden ifade almadığı konusu da tarafımızca soruldu. Bu tarif edilemez acının içerisinde bir hafta on gün beklemek istediklerini, bu acı içinde ifade alınmasının taraflarınca doğru olmayacağını düşündüklerini belirttiler. Şu an savcılık dosyasını ve bir an önce ebeveynlerin tutuklama kararını beklemekteyiz. Bu süreçte yanımızda olan tüm ailemize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Bitmedi daha biliyorsunuz, duruşma günü belirlendiğinde hep birlikte orada adalet için haykıracağımıza eminiz. Bir daha bu ülkede hiçbir sorumsuzluk cezasız kalmasın diye, anne babaların ciğerine bir daha ateş düşmesin diye talebimiz caydırıcı cezaların verilmesi ve adaletin bir an önce sağlanmasıdır."

Kaynak: ANKA

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