Traktör Konvoyu ile Damat Gelin Aldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde traktörünü gelin arabası gibi süsleyen damat, 50 traktörün katıldığı konvoyla gelin almaya gitti. Hayatlarını birleştiren Ataer Yıldırır ile Ezgi Bilici, bu organizasyon ile genç çiftçileri çiftçiliğe adapte edebilecek bir mesaj vermek istediklerini söyledi.

Keşan'ın Maltepe köyünde Belkıs ve Nazım Yıldırır çiftinin çiftçilik yapan oğlu Ataer Yıldırır, Beğendik beldesinde çiftçilik yapan Zahide ve Saim Bilici'nin kızı Ezgi Bilici ile dünya evine girdi. Damat, traktörünü gelin arabası gibi süsleyerek, 50 traktörün katıldığı konvoy eşliğinde Ezgi Bilici'nin Beğendik beldesindeki evine gitti. Gelin alma merasiminin ardından genç çift süslenen traktöre bindi.

Damat Ataer Yıldırır, eşinin de çiftçi olduğunu söyleyerek, "Eşim de çiftçi olduğu için onu evinden araba ile almak yakışmaz diye düşündüm ve böyle bir organizasyon yaptık. Güzel bir şey oldu diye düşünüyorum" dedi.

"Gençlerimizi çiftçiliğe tekrardan adapte edebiliriz diye düşündük"

Ezgi Bilici ise tebessüm ederek, "Hanım ağayı almak kolay değil. Ailem ile birlikte Beğendik'te çiftçilik yapıyorum. Aynı zamanda akaryakıt istasyonumuz da var. Yaptığımız işlerde, belde halkının çok sevdiği bir kişi oldum. Bu nedenle böyle farklı bir organizasyon ile beldemizden çıkmayı planladık. Hem kendimize güzel bir hatıra olsun istedik, hem de gençlerimizi çiftçiliğe tekrardan adapte edebiliriz diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Traktör konvoyu görenlerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, konvoyun geçişini cep telefonları ile kaydetti. - EDİRNE