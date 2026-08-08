Traktör Yarışıyla İddia Çözüldü - Son Dakika
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Traktör Yarışıyla İddia Çözüldü

Traktör Yarışıyla İddia Çözüldü
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Söğütlü Mahallesi'nde iki arkadaş, çay içerken başladıkları şoförlük iddiasını traktör yarışıyla çözdü.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde çay içerken başlayan "Hangimiz daha iyi şoförüz?" tartışması, 100 metrelik traktör yarışına dönüştü. Köyün futbol sahasında gerçekleştirilen mücadelede eski model traktörlerin direksiyonuna geçen iki arkadaş, iddiayı sonuçlandırmak için kıyasıya yarıştı.

Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Mücahit Tercan ile Muhammet Yatkın, birlikte çay içtikleri sırada kimin daha iyi şoför olduğu konusunda iddiaya girdi. Tartışmanın ardından ikili, beygir güçleri ve yaşları birbirine yakın olan 20 yaş üzerindeki açık kasalı eski model traktörleriyle yarışmaya karar verdi.

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki, köy futbol sahasını pist olarak belirleyen iki arkadaş, traktörlerini başlangıç çizgisine getirdi.

Yarış öncesinde konuşan Mücahit Tercan, "Arkadaşla böyle bir iddiaya girdik. Traktörlerimiz hemen hemen aynı beygir gücünde. Yaşları da birbirine yakın. Deneyeceğiz bakalım, iyi olan kazansın" dedi.

Startın verilmesiyle birlikte toprak zeminde başlayan mücadelede direksiyon hakimiyetini daha iyi sağlayan Mücahit Tercan, 100 metrelik pisti burun farkıyla ilk tamamlayan isim olarak iddianın kazananı oldu.

Kazanan Mücahit Tercan, "Güzel bir yarış oldu. Hak eden kazandı. Ben zaten traktörüme de şoförlüğüme de güveniyordum. Güzel ve keyifli bir mücadeleydi" diye konuştu.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Muhammet Yatkın ise "Güzel bir yarış oldu. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Kalkışta biraz traktörün azizliğine uğradım. Ama kıyasıya bir mücadele geçti. İnşallah bir dahaki sefere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Söğütlü, Aziziye, Erzurum, Futbol, Yerel, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Traktör Yarışıyla İddia Çözüldü - Son Dakika

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