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Trakya Üniversitesi öğrencileri terör saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi öğrencileri terör saldırılarını kınadı

Trakya Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Topluluğu üyesi öğrenciler, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını kınamak amacıyla yürüyüş düzenledi. Ellerinde bayraklar taşıyan öğrenciler, terörü lanetleyen sloganlar attı. Grup adına yapılan açıklamada, Türk milletinin milli hassasiyetlerini canlandırmanın gençlerin elinde olduğu vurgulandı. Ayrıca, tüm şehitlerin rahmetle anıldığı belirtildi.

Trakya Üniversitesi öğrencileri terör saldırılarını kınadı
29.12.2023 - 17:39,
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Geçtiğimiz günlerde 12 askerin şehit olduğu Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını kınamak amacıyla bir araya gelen Trakya Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Topluluğu üyesi öğrenciler, ellerinde Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan bayrakları taşıyıp sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde bir araya gelen Trakya Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Topluluğu üyesi öğrenciler, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak terörü lanetledi.

Türkan Sabancı Kültür Merkezi önüne kadar yürüyüş yapan öğrenciler, burada bir basın açıklamasında bulundu.

Grup adına açıklamayı okuyan Trakya Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Topluluğu Başkanı Mustafa Demir, Milli hassasiyetleri körelen Türk milletini yeniden canlandırarak ayağa kaldırmanın gençlerin elinde olduğuna dikkat çekti.

Hainlerin savurduğu tehditlerden korkmadıklarını belirten Demir, "Yöneltecekleri her türlü saldırıyı da iman dolu göğsümüzde durduracağımızı beyan ediyoruz. Türk milliyetçisi öğrenciler olarak, dağlarda, mecliste ve kampüslerde yuvalanan tüm teröristlere karşı mücadelemiz, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar olacak. Şu hiçbir zaman unutulmasın ki, bizler, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapanadır" şiarıyla hareket eden Türk milliyetçisi öğrenciler olarak, memleketimizin hiçbir zaman gerilemesine izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

"Tüm şehitleri rahmetle anıyoruz"

Tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyleyen Demir, "Büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum. Doğum sancısı çeken bu topraklar üzerinde artık biz ölmeyeceğiz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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