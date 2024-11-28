Tren Garında Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Yerel

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

Tren garında yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tren garında yakalanan bir şahsın üzerinde ve ev aramasında 150 gram bonzai ve 5 adet extasy hap ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi'ndeki tren garında S.G. isimli şüpheli bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve yapılan ev aramasında; 3 parça halinde toplam 150 gr bonzai maddesi ve 5 adet exctasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.