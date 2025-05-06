"Trump\'ın olası ziyareti: S-400 ve F-35 için kritik müzakere yapılabilir"

Doç. Dr. Bahadır Kaynak, "Eğer Trump Türkiye'yi ziyaret programına alırsa Biden döneminden beri beklemede olan bir dizi gündem maddesi Trump'la görüşmelerde ele alınacaktır. S-400 ve F-35 için kritik müzakere yapılabilir " dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayı ortasında gerçekleştirmesi planlanan Körfez ülkeleri ziyareti, yalnızca bölgesel değil, küresel çapta da önemli gelişmelerin habercisi olabilir. İran'la yaşanan gerilimden Ortadoğu krizine, enerji piyasalarındaki dengesizliklerden bölgesel diplomasiye kadar birçok kritik başlığın ele alınacağı bu temasların ardından Türkiye'nin de ziyaret programına dahil edilmesi bekleniyor.

Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahadır Kaynak'ın değerlendirmelerine göre, Trump'ın göreve yeniden gelmesiyle dış politikada daha radikal adımlar atması, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeniden şekillenebileceği beklentisini güçlendiriyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki kişisel diplomasi geçmişi, liderler düzeyinde yeni görüşmelere zemin hazırlayabilir. Ancak bu görüşmelerin kolay geçmeyeceği öngörülüyor.

Silah alımları ve savunma iş birliği masada

Doç. Dr. Bahadır Kaynak, Türkiye-ABD ilişkilerinde son yıllarda sorun oluşturan başlıklardan birisinin silah alımları olduğuna değindi ve ekledi:

"Silah alımları bu görüşmelerde tekrar gündeme gelebilir. Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini başka ülkelere kaydırma planları ve beşinci nesil savaş uçağı projeleri, bu alandaki müzakerelere yeni bir boyut kazandırabilir. F-35 programına yeniden dahil olma beklentisi de taraflar arasında değerlendirilebilecek başlıklar arasında."

Suriye ve İsrail faktörü: En kritik gündem maddeleri

İkili ilişkilerdeki en büyük potansiyel sorunun Suriye kaynaklı olacağının düşünüldüğünü aktaran Doç. Dr. Kaynak, İsrail ile Türkiye arasında bu bölgeye dair ciddi bir pozisyon farklılığı bulunduğunu da söyledi. Doç. Dr. Kaynak, "Türkiye, Suriye'de barışın sağlanmasını ve yeni bir anayasa ile güçlü bir hükümetin kurulmasını savunurken; İsrail, bölgedeki istikrarsızlığı sürdürerek kuzey komşusunun zayıf kalmasından yana bir politika izliyor. ABD'nin bu konuda İsrail'e yakın durması ise, Türkiye ile ilişkilerde tam anlamıyla bir normalleşmenin önüne geçebilir" dedi.

Doç. Dr. Kaynak, "Trump'ın geçmiş döneminde olduğu gibi siyasi meseleleri kişisel diplomasi ile çözmeye çalıştığı biliniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye ile arabuluculuk yapabileceğini belirtmesi bu yönde bir çabanın işareti olabilir. Ancak İsrail'e şartsız destek verme eğilimindeki yeni ABD yönetiminin, bu konuda esneklik göstermesi beklenmiyor" sözleriyle İsrail ile olan ilişkilere de değindi.

Yeni dönem, yeni dengeler

Doç. Dr. Bahadır Kaynak'a göre Trump'ın Körfez ziyareti sonrası Türkiye'ye de uğraması, ikili ilişkilerde onarıcı bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak Suriye ve Filistin gibi başlıklarda görüş ayrılıklarının kolayca aşılmasının zor olduğu, bu nedenle Trump'ın ikinci döneminde de Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni sınamalarla karşılaşabileceği belirtiliyor. - İSTANBUL