Trump, New York\'taki Trafik Yoğunluğu Ücretlendirmesi Uygulamasını İptal Etti

ABD'de Donald Trump yönetimi, New York kentindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan ücretlendirme uygulamasını iptal etti. Trump, "New York kurtarıldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı çıktığı New York'taki "trafik yoğunluğu ücreti" uygulamasının iptal edilmesine karar verildi. ABD Ulaştırma Bakanlığı, New York eyaleti ile Kasım 2024'te imzalanan anlaşmanın iptal edildiğini New York Valisi Kathy Hochul'a bildirdi. Üst düzey bir kaynağa göre Trump'ın Hochul ile en az iki kez programın sona erdirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmelerin ardından iptal kararının alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, ücretlendirme planının iptal kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Trump paylaşımında, "Trafik yoğunluk fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtarıldı. Kralımız çok yaşa" ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise yaptığı açıklamada, "Trafik yoğunluğu fiyatlandırma planı, işçi sınıfından ABD'lilere ve küçük işletme sahiplerine tokat gibi çarpıyor" dedi. Duffy, New York'a gelen sürücülerin zaten otoyolların inşası ve iyileştirilmesi için vergi ödediğini, ancak bu planın, otoyolları kullanırken ekstra ücret ödemeye zorladığını belirtti. Duffy, "Bu, gerici ve adil olmayan bir uygulama. Küçük işletmelere zarar veriyor, kamyonların maliyetlerini artırarak ticaret akışını engelliyor ve malları tüketiciler için daha pahalı hale getiriyor" şeklinde konuştu.

New York Valisinden yasal mücadele sözü

New York Valisi Kathy Hochul, kararın ardından Trump yönetimine sert tepki gösterdi. Hochul yaptığı açıklamada, "Biz bir kral tarafından yönetilmiyoruz, kanunların olduğu bir ulusuz. Metropolitan Ulaştırma Otoritesi (MTA), bu kritik uygulamayı korumak için New York Güney Bölgesi'nde yasal işlem başlattı. Mahkemede görüşürüz" dedi. Uygulamanın verimli olduğunu belirten Hochul, "Uygulamanın geçen ay yürürlüğe girmesinden bu yana trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı. İşe gidip gelenler her zamankinden daha hızlı işe gidiyor. Broadway gösterilerinin biletleri tükeniyor, yerel işletmelere giden yaya trafiği artıyor. Sarı taksi yolculukları yüzde 10 arttı ve toplu taşıma kullanımı yükseldi" dedi.

Hochul, New York'un federal hükümetten bağımsız hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz bir eyaletler milletiyiz. Alexander Hamilton ve diğerleri için savaştık. New York'un kendi kararlarını kendisi vermesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

MTA da mahkemeye başvurarak planın yürürlükte kalması için yasal mücadeleye devam edeceğini duyurdu. MTA Başkanı Janno Lieber, Trump yönetiminin uygulamayı geri çekme kararını "şaşırtıcı" olarak nitelendirerek, programın başarılı olduğunu vurguladı. Lieber, "New York geri dönmeyecek. 60 yıl boyunca trafik sıkışıklığını deneyimledik, işe yaramadı. Ama ekonomimize neyin yardımcı olduğunu biliyor musunuz? Trafik fiyatlandırması" ifadesini kullandı.

Yerel yöneticiler karardan memnun

New York City ve bölgedeki bazı siyasetçiler ise Trump yönetiminin kararını memnuniyetle karşıladı. Staten Island Belediye Başkanı Vito Fossella, uygulamanın halk için olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunarak, "Bu programın en başından itibaren kötü bir fikir olduğunu söyledik. Bu, ekonomik olarak insanlara zarar veren bir politikaydı" şeklinde konuştu. Kongrede New York Temsilcisi Nicole Malliotakis, "Federal fonlu otoyolları kullanarak şehir merkezine giriş için ek ücret talep edilmesi kabul edilemezdi" dedi. Nassau County Yöneticisi Bruce Blakeman da kararı destekleyerek, "MTA'nın koyduğu bu ek vergi, halkın sırtına yüklenen haksız bir yük oldu. Bu yüzden kaldırılması doğru bir hamleydi" ifadelerini kullandı.

Trafik yoğunluğu ücreti uygulaması nedir

New York'ta geçtiğimiz ay yürürlüğe giren trafik yoğunluğu ücretlendirme planı, Manhattan'a özel araçlarla giriş yapan sürücülerden ek ücret alınmasını öngören bir uygulamaydı. Sürücüler, yoğun saatlerde New York'un en işlek bölgelerine ulaşmak için 9 dolar ödemek zorundaydı. Ücretlendirme hafta içi 05.00-21.00, hafta sonu ise 09.00-21.00 saatleri arasında uygulanıyordu. Bölge sakinlerinin yalnızca bölgeden çıkıp tekrar girdiklerinde ücret ödemesini ön gören uygulamaya göre bölge içinde seyahat veya park etmek için ek bir ücret alınmamasına karar verilmişti.

Şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve toplu taşımayı teşvik etmeyi amaçlayan programın destekçileri, uygulamanın verimli olduğunu ve trafiği önemli ölçüde azalttığını savunuyor. - NEW YORK