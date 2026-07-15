Trump'tan İran'a Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a müzakere masasına geri dönme uyarısı yaparak, "Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini ve tüm köprülerini yok edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News haber kanalına verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik askeri operasyonları değerlendiren Trump, halihazırda sahil şeridindeki hedeflerin ateş altında olduğunu belirterek, "Onları çok ama çok sert vuruyoruz. Sahil ve kıyı şeridi boyunca sahip oldukları her bir noktayı vuruyoruz. Ben 'yeter' diyene kadar da bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Trump: "Enerji altyapısı ve köprüler sırada"

İran'daki enerji altyapısını vurmayı düşünüp düşünmediği sorulan Trump, "Enerji hedeflerini en sona saklayacağım ama nihayetinde enerji hedeflerini de vuracağız" yanıtını verdi. İran'a yönelik saldırıların önümüzdeki günlerde şiddetleneceğinin sinyalini veren Trump, "Bu gece, yarın gece ve ondan sonraki gece onları çok sert vuracağız. Ancak asıl gelecek hafta durum onlar için gerçekten kötü bir hal alacak, çünkü santraller ve köprüler sırada olacak. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini ve tüm köprülerini yok edeceğiz" şeklinde konuştu.

Trump, İran'ı anlaşma yapması konusunda uyardı

Tahran yönetiminin anlaşma yapmaktan "başka çaresinin olmadığına" inandığını belirten Trump, ABD'nin sadece birkaç saat önce dahi İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi. İran tarafının uzlaşma arayışında olduğunu öne süren Trump, Tahran yönetimine "Bir anlaşma yapsanız iyi olur. Aksi takdirde geriye kimseniz kalmayacak" uyarısında bulundu. - WASHINGTON