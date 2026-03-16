Trump'tan İran'a Yapay Zeka İthamı

16.03.2026 04:20
Trump, İran'ın yapay zeka ile dezenformasyon yaptığını ve medya kuruluşlarını hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yapay zeka teknolojisini bir dezenformasyon aracı olarak kullandığını öne sürerek; "İran harap ediliyor. 'Kazandıkları' tek savaşlar, yapay zeka aracılığıyla tasarladıkları ve yozlaşmış medya kuruluşları tarafından servis edilen savaşlardır" dedi. ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de saldırı sonucu yangın çıktığı yönündeki haberleri örnek gösteren Trump, bunun gibi asılsız bilgileri yayınlayan medya kuruluşlarının "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın uzun zamandır medya manipülasyonu ve halkla ilişkiler konusunda usta olarak bilindiğini öne süren Trump, "Askeri olarak etkisiz ve zayıf olmalarına rağmen, yalan haber medyasına yanlış bilgi sağlama konusunda gerçekten çok iyiler" ifadelerini kullandı. İran'ın şimdi de yapay zeka teknolojisini bir dezenformasyon aracı olarak kullandığını iddia eden Trump, "Denizde çeşitli gemilere ateş eden sahte 'Kamikaze botları' gösterdiler. Bunlar muhteşem, güçlü ve tehlikeli görünüyor, ancak gerçek değiller. Bunların hepsi, çoktan yenilmiş ordularının ne kadar güçlü olduğunu göstermek için uydurulmuş yalan bilgiler" dedi.

Trump ABD basınını hedef aldı

Bazı ABD'li basın kuruluşlarını İran'ın dezenformasyon kampanyasına alet olmakla itham eden Trump, "Wall Street Journal ve bazı diğer yayın kuruluşlarının doğru olmayan haberine göre vurulduğu ve ağır hasar gördüğü iddia edilen 5 ABD yakıt ikmal uçağının biri hariç, hepsi hizmette. O bir uçak da yakında tekrar gökyüzünde olacak" ifadelerini kullandı.

Dolaşımda olan yanan bina ve gemi görüntülerinin de yapay zeka tarafından üretilen yalan haberler olduğunu söyleyen Trump, "Örneğin İran, yalan haber medyasıyla yakın işbirliği içinde, dünyanın en büyük ve prestijli gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin okyanusta kontrolsüz bir şekilde yandığını gösteriyor. Geminin yanması bir yana, vurulmadı bile. İran bunu yapmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu haber asılsız olduğu bilindiği halde yayınlandı. Bu haberi yayınlayan medya kuruluşlarının yalan bilgi yaymaktan dolayı 'vatana ihanet' suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Lisansları inceleniyor"

İran'ın göründüğü kadar güçlü olmadığını öne süren Trump, "Gerçek şu ki, İran harap ediliyor. 'Kazandıkları' tek savaşlar, yapay zeka aracılığıyla tasarladıkları ve yozlaşmış medya kuruluşları tarafından servis edilen savaşlardır. Radikal solcu basın bunu çok iyi biliyor, ancak yanlış haberler ve yalanlar ile yoluna devam ediyor" dedi. Bu nedenle söz konusu basın kuruluşlarının güvenilirliğinin çok düşük olduğunu kaydeden Trump, "Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr'ın bu yozlaşmış ve vatanseverlikten uzak haber kuruluşlarının bazılarının lisanslarını incelediğini görmekten dolayı heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Trump, bu kuruluşların milyarlarca dolarlık ücretsiz yayın hakkını yalanları sürdürmek için kullandığını öne sürerek, "Bunlara korkunç reytingler için devasa maaşlar alan gece programlarındaki aptallar da dahil" yorumunu yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dezenformasyon, Donald Trump, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Medya, Yerel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

05:12
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
