TSK'dan Ankara'da Kapsamlı İnsani Yardım Tatbikatı - Son Dakika
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TSK'dan Ankara'da Kapsamlı İnsani Yardım Tatbikatı

TSK\'dan Ankara\'da Kapsamlı İnsani Yardım Tatbikatı
10.06.2026 17:05  Güncelleme: 17:09
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı-2026 Seçkin Gözlemci Günü'nde deprem sonrası arama kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri uygulamalı olarak sergilendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı-2026 Seçkin Gözlemci Günü'nde deprem sonrası arama kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri uygulamalı olarak sergilendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlere müdahale amacıyla görev yapan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından 8-11 Haziran tarihleri arasında Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda İnsani Yardım Tatbikatı-2026 gerçekleştirildi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında senaryo gereği depremde yıkılan binalarda enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye ilk olarak hafif seviye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, kolluk kuvvetleri tarafından çevre güvenliği sağlandı. Enkaz alanına yaklaşan vatandaşlar güvenlik şeritlerinin dışına alınırken, afetzede yakınları sakinleştirildi. Tatbikatta helikopterlerle bölgeye intikal eden dağ arama kurtarma timleri ve özel eğitimli arama kurtarma köpekleri de enkaz alanında görev aldı. Arama köpeklerinin tepki verdiği noktalarda hassas dinleme cihazları, görüntüleme sistemleri ve arama kameraları kullanılarak enkaz altında yaşam belirtisi arandı. Senaryoya göre enkaz altında kalan yaralılara ulaşılarak, ilk müdahaleleri yapıldı. Oluşturulan yaşam koridorları üzerinden çıkarılan afetzedeler sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumu ağır olan yaralılar helikopterlerle tahliye edildi. Tatbikatta ayrıca KBRN ve HAZMAT ekipleri tarafından gaz kaçağı ve tehlikeli madde tespit faaliyetleri yürütüldü. Kimyasal risklerin kontrol altına alınmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.

Artçı deprem ve yangın senaryosu uygulandı

Tatbikatın ilerleyen aşamalarında artçı deprem senaryosu devreye alınırken, ekipler güvenli bölgelere çekilerek personel kontrolü gerçekleştirdi. Ardından kimyasal boya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı. Canlı kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra tatbikatta ceset arama köpekleriyle de çalışmalar yürütüldü. Enkaz altında hayatını kaybettiği değerlendirilen kişilerin bulunması ve ilgili kurumlara teslim edilmesi uygulamalı olarak gösterildi.

5 ülkeden gözlemci katıldı

Tatbikatın maksadının afet ve acil durumlarda TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığının insani yardım faaliyetlerini mevcut mevzuat çerçevesinde yürütmek, mülki makamların çalışmalarına destek sağlamak ve kendisine verilen görevleri başarıyla icra etmek olduğu belirtildi. Seçkin Gözlemci Günü'ne Bulgaristan, Irak, Japonya, Meksika ve Pakistan'dan da gözlemciler katıldı. Tatbikata TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı unsurlarının tamamının yanı sıra KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı, AFAD, Jandarma, Kızılay, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sincan Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü ekipleri de iştirak etti.

Tatbikatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Durmazpınar, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ve AFAD Arama Kurtarma ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin takip etti.

Tatbikatın sonunda arama kurtarma ekipleri tarafından kullanılan teçhizatlar sergilenirken, özel eğitimli arama kurtarma köpekleri de gösteri gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TSK'dan Ankara'da Kapsamlı İnsani Yardım Tatbikatı - Son Dakika

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