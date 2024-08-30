TSYD Van Temsilciliği 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TSYD Van Temsilciliği 30. Yılını Kutluyor

TSYD Van Temsilciliği 30. Yılını Kutluyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilciliği, 30. yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. TSYD Van Temsilcisi İkram Kali, 30 yıl boyunca görevini disiplin ve aşkla sürdürdüğünü belirterek, TSYD'nin verdiği görev ve yetkilere uygun çalışmalar yaptığını ifade etti. Ayrıca, Van'da düzenlenen futbol turnuvaları, seminerler ve farklı etkinliklerle TSYD'nin Van'a değer kattığını söyledi.

30.08.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en güçlü gazetecilik meslek kuruluşlarından biri olan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilciliği, 30. yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

1963 yılında 21 gazeteciyle kurulan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Türkiye'nin dört bir yanındaki 13 şubesi ve 70 temsilciliğiyle Edirne'den Van'a gücüne güç katmaya devam ediyor. 31 Ağustos 1994 yılında kurulan TSYD Van Temsilciliği, 30. yıla ulaşmanın heyecanı yaşıyor. Dönemin TSYD Genel Başkanı Attila Gökçe tarafından temsilcilik görevine atanan gazeteci İkram Kali, TSYD'nin 61 yıllık şanlı tarihi içinde kesintisiz 30 yıl temsilcilik yapan tek isim olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

30 yıl önce başladığı temsilcilik görevini ilk günkü sorumluluk ve heyecan içinde başarıyla sürdürdüğünü belirten İkram Kali, "Benden önce Van'da TSYD temsilcisi yoktu. Van spor'un 1. Lig'e (Süper Lig) yükseldiği 1994 yılıydı. Danışmanlık, Vanspor basın sözcülüğü, gazetecilik yapıyordum. Spor yazarı, kıymetli büyüğümüz, TSYD Genel Başkanı Attila Gökçe ağabeyimizin o günlerde onurlandıran teklifi üzerine TSYD Van Temsilciliği görevine başladım. Diğer bir ifadeyle TSYD ailesine katıldım. 30 yıldır aralıksız görevi disiplin ve aşkla sürdürüyorum. 30 yıl içinde spor karşılaşmalarında görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın akreditasyon işlemleri başta olmak üzere TSYD'nin verdiği görev ve yetkilere uygun çalışmalar yürüttüm. Büyük ilgi gören futbol turnuvaları, seminer, panel ve farklı etkinlikler düzenledim" dedi.

TSYD Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin destekleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk defa Van'da üç futbol sezonu boyunca TSYD Van Futbol Turnuvaları düzenleme başarısı gösterdiğini de dile getiren Kali, "1996- 1998 sezonlarında Van Atatürk Stadyumunda düzenlediğim turnuvalara Vanspor, Siirt Köyhizmetlerispor, Elazığspor, Erzurumspor, Sarıyerspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor kulüpleri katılım sağladı. 1. TSYD Van Turnuvası 1995-1996 kupasını Siirt, 2. TSYD Van Turnuvası 1996-97 kupasını Vanspor, spor tarihinde ayrı bir yer alan TSYD Van Temsilciliği Cumhuriyetin 75. Yılı anısına düzenlediğim TSYD Van Temsilciliği 75. Yıl Cumhuriyet Kupası'nı Vanspor müzesine götürdü. 2011 Van depremlerinde stadyumun hasar görmesi, çağdaş anlamda stadyumun olmaması nedeniyle ne yazık ki futbol turnuvalarına devam etme imkanımız olmadı. Turnuvaların yanı sıra ünlü spor yazarlarımızın katılımıyla panel, TSYD Genel Başkanımızın ve spor yazarlarının katılımıyla eğitim semineri düzenledim. TSYD'nin kurumsal kimliği ve amaçları doğrultusunda düzenlediğim etkinlikleri gerçekleştirme sürecinde TSYD başkanlarımızdan, kurum ve kuruluşlardan, spor ve basın camiasından yakın ilgi ve destek gördüm. TSYD'ye yeni misyon, heyecan kazandıran, tesisleşme başta olmak üzere farklı çalışmalar yapan TSYD Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'in destekleriyle bu yıl 19 Mayıs 2024 günü Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Tarihe Saygı Geçmişe Vefa" sloganıyla tarihi Van şehri ve Edremit ilçemiz arasında sahil yolunda farklı yaşlardan yoğun katılımla Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ile bisiklet turu düzenledik. TSYD Van Temsilcisi olarak TSYD Başkanımızın destekleriyle futbol turnuvaları başta olmak üzere Van'a değer katacak farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğim. Çabalarımıza 1994 yılından bugüne kadar destek olan TSYD başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, TSYD'nin değerli personellerine, Van'daki kurum kuruluşlara, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşasın TSYD, nice yıllara" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Türkiye, Futbol, Spor, van, Etkinlikler, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TSYD Van Temsilciliği 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 17:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: TSYD Van Temsilciliği 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement