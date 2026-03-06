TTK Üretiminde Kritik Durum

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, TTK'da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde üretimin durdurulmasının, AK Parti iktidarının 2002'den bu yana sürdürdüğü yanlış politikalar, eksik yatırımlar ve işçi sayısındaki ciddi düşüşün sonucu olduğunu söyledi. Dural, TTK'daki 1,5 milyar tonluk taşkömürü rezervinin ülke ekonomisi ve enerji güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, üretimin derhal başlatılması, işçi kadrosunun norm seviyesine çıkarılması ve kurumun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, TTK önünde partililer ve çeşitli sivil toplum temsilcileriyle birlikte açıklama yaptı. Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde üretimin durdurulması kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davayı takip ettiklerini belirten Dural, CHP İl Örgütü olarak sürecin yalnızca hukuki bir mesele olmadığını, Zonguldak'ın ekonomisi, istihdamı ve geleceği açısından büyük önem taşıyan TTK'nın faaliyetlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dural, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yaşanan sorunların son dönemde ortaya çıkmadığını, yıllardır yapılan yanlış planlama ve eksik yatırımların bu noktaya gelinmesine neden olduğunu öne sürdü. 2002 yılında Zonguldak havzasında yaklaşık 16 bin maden işçisinin çalıştığını hatırlatan Dural, bugün bu sayının 8 binin altına düştüğünü belirterek, "AK Parti iktidara geldiğinde Zonguldak'ta on binlerce madenci çalışıyordu. Bugün ise işçi sayısı yarı yarıya azalmış durumda. Her zaman sorduğumuz gibi tekrar soruyoruz; eksilen bu 8 bin madenci nerede" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın nüfusunun da aynı dönemde gerilediğini savunan Dural, madencilik faaliyetlerindeki gerilemenin kentin ekonomik ve sosyal yapısını doğrudan etkilediğini söyledi. Kentin geçmişte Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Dural, buna rağmen yatırımlar konusunda Zonguldak'ın geri planda bırakıldığını belirtti.

TTK'da iş sağlığı ve güvenliği konusunda tespit edilen eksikliklerin aylar öncesinden raporlara yansıdığını dile getiren Dural, bu eksikliklerin zamanında giderilmemesinin de yaşanan sürecin önemli nedenlerinden biri olduğunu savundu. Dural, "Sekiz ay önce müfettiş raporlarında bazı eksiklikler tespit edilmişti. Eğer bu eksiklikler vardıysa neden bu süre içinde giderilmedi? Neden gerekli yatırımlar yapılmadı? Bu ihmallerin bedelini bugün hem üretim hem de Zonguldak ödüyor" diye konuştu.

Taşkömürünün Türkiye açısından stratejik öneme sahip bir enerji kaynağı olduğunu vurgulayan Dural, Zonguldak'ta yaklaşık 1,5 milyar tonluk taşkömürü rezervi bulunduğunu belirtti. Bu kaynağın ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini ifade eden Dural, enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması için yerli kömür üretiminin artırılmasının önemine dikkat çekti.

TTK'nın norm kadrosunun yaklaşık 14 bin olduğunu hatırlatan Dural, mevcut işçi sayısının bunun çok altında kaldığını söyledi. Kurumun güçlendirilmesi ve üretimin artırılması için yeni işçi alımlarının yapılması gerektiğini savunan Dural, bugüne kadar yapılan alımların ise yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Dural ayrıca TTK'nın özelleştirilmesine yönelik girişimlere karşı olduklarını belirterek, kurumun Zonguldak için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. CHP olarak TTK'nın kapatılmasına ya da özelleştirilmesine karşı olduklarını dile getiren Dural, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Zonguldak'taki demokrasi güçleri olarak TTK'nın zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP iktidarında TTK'nın norm kadrosuna kavuşturulacağını ve üretimin artırılacağını belirten Dural, taşkömürü üretiminin Zonguldak ve Türkiye ekonomisi açısından yeniden güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.