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TÜBİTAK'tan Zonguldak'ta Halk Kültürü Projesine Destek

TÜBİTAK\'tan Zonguldak\'ta Halk Kültürü Projesine Destek

Zonguldak'ta yürütülen 'Madencilik ve Sanayileşme' projesi TÜBİTAK'tan destek aldı.

04.01.2025 09:54
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz Özdemir'in yürütücülüğünü yaptığı "Madencilik ve Sanayileşme Bağlamında Halk Kültürü: Karadeniz Ereğli Örneği" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Projenin yürütücülüğünü BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz Özdemir'in yaptığı ve Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülda Çetindağ Süme'nin araştırmacı olarak yer aldığı "Madencilik ve Sanayileşme Bağlamında Halk Kültürü: Karadeniz Ereğli Örneği" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Proje ile taş kömürü madenciliği, sanayileşme, demir-çelik işçiliği gibi unsurların tesir ettiği Karadeniz Ereğli yöresine özgü çeşitli halk kültürü ürünlerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Projede aynı zamanda araştırma sahasında görüşme yapılacak kaynak kişilerden elde edilen sözlü kültürün kayıt altına alınarak, kültürel zenginlik ve çeşitliliğinin korunup gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Proje yirmi birinci yüzyılın teknolojik imkanlarının, sosyal bilimler alanında kullanılmasını sağlayan bir uygulama biçimini ihtiva ederken bu bağlamda, çalışma boyunca saha araştırmalarından elde edilecek verilerin yaygın etkisinin ve bilinirliğinin artırılması için sosyal medya uygulamaları aracılığıyla internet ortamında kültürel aktarımın farkındalığının sağlanması ön görülüyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesinin TÜBİTAK 3501 kapsamında desteklenen projesi hakkında açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz Özdemir'in yürütücülüğünde gerçekleşecek bu proje, yalnızca Karadeniz Ereğli'nin endüstriyel ve yerel kültürünü ortaya çıkararak bilim camiasına kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin sözlü, yazılı ve maddi kültürlerinin korunmasına da fırsat sunacaktır. Akademik kadromuzun bu tür önemli projelere imza atması, üniversitemizin bilimsel ve kültürel anlamda daha da güçlenmesine değer katmaktadır. Projenin yürütücülüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Özdemir Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, projenin Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜBİTAK'tan Zonguldak'ta Halk Kültürü Projesine Destek - Son Dakika

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