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TÜFAD'dan Kayseri İlHakem Kurulu'na ziyaret - Son Dakika

TÜFAD'dan Kayseri İlHakem Kurulu'na ziyaret

07.01.2022 13:18
TÜFAD'dan Kayseri İlHakem Kurulu'na ziyaret

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi, İl Hakem Kurulu Başkanı Cengiz Duman'ı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi, İl Hakem Kurulu Başkanı Cengiz Duman'ı ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerinde bulunan dernek üyeleri, camiada yaşanan gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Cengiz Duman'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşen ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Son günlerde spor camiasında yaşanan olaylarla ilgili görüş alış verişinin bulunduğu ziyaret sonrasında açıklama yapan TÜFADKayseri Şube Başkanı Osman Yozgat; "Spor camiasının taban birlikleri olarak görüş alış verişinde bulunduk.Bizleri son derece kibar şekilde ağırlayan İlHakem Kurulu ve Başkan CengizDuman'a teşekkür ediyoruz. Antrenörler ile hakemlerin daha fazla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmasını önemsiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

TÜFAD'dan Kayseri İlHakem Kurulu'na ziyaret

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Cengiz Duman, Kayseri, Türkiye, Futbol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TÜFAD'dan Kayseri İlHakem Kurulu'na ziyaret - Son Dakika


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