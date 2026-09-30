Tüm Emekliler Sendikası, Ali Şekeroğlu için Artvin\'de \'siyasi cinayet\' dedi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi üyeleri, Ankara'da yaşamına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için, "Para için değil, onurumuz için" çağrılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Şekeroğlu'nun ölümünün "yalnızca intihar değil, siyasi bir cinayet olduğu" ifade edilerek, "Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahküm eden bu düzenin siyasi sorumlusu AKP iktidarıdır" denildi.

Basın açıklaması, Artvin Belediyesi önünde yapıldı. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Yenigül, burada yaptığı açıklamada, "'Geçinemiyoruz. Kızım işsiz, damadım işsiz. Bizi bu hallere düşüren utansın' diyerek emeklilerin eyleminde canına kıyan emekli polisimiz Ali Şekeroğlu'nun onurlu mücadelesini devam ettirmek için ülkemizin her yerinde alanlardayız" dedi.

"BU YANLIZCA BİR İNTİHAR DEĞİL, SİYASİ CİNAYETTİR"

Tüm Emekliler Sendikası adına basın açıklamasını Muhammet Oral okudu. Açıklamada, Şekeroğlu'nun ölümünün "yalnızca intihar değil, siyasi bir cinayet olduğu" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"25 Eylül'de Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde de Türkiye'nin dört bir yanında da emekliler, seyyanen zam ve insanca yaşam talepleriyle alanlara çıktığı sırada, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son vermesi hepimizi derinden sarsmıştır. Öncelikle bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Hiçbir emekli, hiçbir yurttaş öfkesini ve çaresizliğini kendi canına ya da bir başkasının canına zarar verecek noktaya taşımamalıdır. Bizim mücadelemiz barışçıl, demokratik ve meşru bir hak mücadelesidir. Emeklilerin insanca ve onurlu bir yaşama kavuşmasının yolu örgütlenmekten, dayanışmadan ve birlikte mücadeleden geçmektedir.

Ancak emekli polis Ali Şekeroğlu'nun ölümünü yalnızca bireysel bir intihar olarak görüp arkasındaki ekonomik, toplumsal ve siyasi koşulları yok saymayı da kabul etmiyoruz. Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahküm eden bu düzenin siyasi sorumlusu AKP iktidarıdır. Emekli polis Ali Şekeroğlu bize çok ağır bir söz bıraktı: 'Para için değil, onurumuz için.' Bu sözü, bir insanın yaşamına son vermesini yüceltmek için değil, yaşayan milyonlarca emeklinin onurlu yaşam mücadelesini büyütmek için sahipleniyoruz."

"YORGUNUZ AMA EĞİLMEYECEĞİZ"

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın da yaptığı konuşmada emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara değinerek, şunları söyledi:

"Son 20 yılda yaşadığımız haksızlığı, sefaleti, yoksulluğu ve onursuzluğu hiçbir dönemde yaşamadık. Artık 'Bu eksikliği de mi yaşayacaktık, yok artık, bu kadar daha mı olacaktı?' dememize kalmadan kendimizi olayların içinde buluyoruz. Her gün gittikçe daha yoksullaşıyoruz, daha fazla sefalet yaşıyoruz. Üzülüyoruz ama bitkin değiliz. Yorgunuz ama eğilmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki Tüm Emekliler Sendikası üyeleri olarak hükümetten hesabı emekliler soracak."