Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Şubesi üyeleri, 29 Kasım'da İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenlenecek mitinge destek için Hopa Meydanı'nda bir araya geldi. Sendika adına konuşan Muhammet Oral, "Emeklilerin yoksulluğu kader değil, uygulanan ekonomi ve bölüşüm politikalarının sonucudur. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Şubesi üyeleri, Hopa Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Muhammet Oral, "Adalet, Ekmek ve Özgürlük Mitingi"nin 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'te İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenleneceğini belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

"İŞÇİNİN CANINI, EMEKLİNİN EKMEĞİNİ KORUMAYAN BU DÜZEN DEĞİŞMELİDİR"

Oral, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 19 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. Dilovası'nda yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin adalet çağrısını da hatırlatan Oral, şöyle konuştu:

"Daha kaç işçi evine dönemeyecek, daha kaç aile sevdiklerinin yolunu beklerken ölüm haberi alacak? Bu ülkede işçiler çalışırken hayatını kaybediyor, emekliler ise yıllarca verdikleri emeğin karşılığını alamadan yoksulluğa mahküm ediliyor. İşçinin canını, emeklinin ekmeğini korumayan bu düzen değişmelidir."

Milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında aylıklarla yaşadığını söyleyen Oral, "Bir avuç sermayeye kaynak aktarılırken emeklilere sabır, işçilere düşük ücret, gençlere işsizlik, halka yoksulluk dayatılıyor. Emekliye bütçe istiyoruz. Bu düzeni kabul etmiyoruz" dedi.

"BİZLER SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Oral, emeklilerin taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Emeklilerin yoksulluğu kader değil, uygulanan ekonomi ve bölüşüm politikalarının sonucudur. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek emekli aylığı, gelirde adalet, demokratik hak ve özgürlükler için mücadelemizi büyütüyoruz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak, çağrıcısı olduğumuz 'Adalet, Ekmek ve Özgürlük Mitingi'nde de yerimizi alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki emeklinin mücadelesi işçinin, kamu emekçisinin, kadının ve gencin mücadelesinden ayrı değildir."

Fon krizinde yatırımcıların kayıplarının telafisi için yapılan yasal düzenlemeye değinen Oral, emeklilerin gelir kayıplarına ilişkin vaatlerin belirsiz kaldığını söyledi. Oral, "Fon krizinin siyasi etkilerini yönetme çabaları, Meclis araştırma önergesinin reddedilmesi ve aynı dönemde emeklilere yönelik yeni müjdelerin gündeme getirilmesi tesadüf mü? Bu vaatlerin fon krizini unutturma amacıyla açıklandığını kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak kamuoyu gündeminin değiştirilip değiştirilmediğini sorgulamak hakkımızdır" diye konuştu.

"EMEKLİLİK BİR LÜTUF DEĞİL, KAZANILMIŞ HAKTIR"

Emeklilerin yaşlarına, gelirlerine ve çalışma durumlarına göre farklı düzenlemelere tabi tutulmasına karşı çıktıklarını belirten Oral, "Bizleri geçici düzenlemelere muhtaç bırakmak istiyorlar. Emeklilik bir lütuf değil, kazanılmış haktır. Bizleri yaşımıza, gelirimize ve çalışma durumumuza göre ayıran, yoksulluğu ortadan kaldırmak yerine yönetmeye çalışan hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Oral, açıklamasını "İşçilerle, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle ve yaşamı savunan herkesle birlikte adalet, ekmek ve özgürlük için 29 Kasım'da Kartal Meydanı'nda olacağız. Biz de Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi olarak yol arkadaşlarımıza Hopa Meydanı'ndan güçlü bir alkış ve dayanışma desteği gönderelim" sözleriyle tamamladı.

Eylem, şiir okunması ve sloganların atılmasıyla sona erdi.