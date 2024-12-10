Tüm Siirtliler Derneği, Sultanbeyli\'de Kahvaltı Programı Düzenledi

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Geçtiğimiz günlerde resmi kuruluşunu tamamlayan Tüm Siirtliler Derneği'nin(TÜMSİDER) kurucuları ve üyeleri Sultanbeyli'de düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Çok sayıda Siirtlinin ilgi gösterdiği programda konuşan Kurucu Başkan Ahmet Işıkdağ, "Dünyanın en eski insan fosilinin Botan Vadisi'nde bulunduğu ifade edilir. Öyleyse insanlık bu bölgeden türemiş ve çoğalmıştır. Bir nevi insanlığın atası sayılan bir ilin bireyi olmanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi Aydos Sosyal Tesisleri'ndeTüm Siirtliler Derneği tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa, Siirt Vakfı Genel Başkanı Zeki Akyüzlü, Tatlı Payam Köy Dernek Başkanı Mehmet Bakan, Adıgüzel Köyü Dernek Başkanı Edip Kıvanç, Yayladağ Köyü Dernek Başkanı Hurşit Kenben, Doruca Köyü Dernek Başkanı İsmet Kusku, Taşyaka Köyü Dernek Başkanı Kemal Sızmaz, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Abdulhamit Bali Sevincikli köyü Dernek Başkanı Mehmet Şirin Deneri ve çok sayıda Siirtli katıldı. Tüm Siirtliler (TÜMSİDER) Kurucu Dernek Başkanı Ahmet Işıkdağ, Siirt'in tarihi, coğrafisi, turizmi, gastronomisi, yöresel el sanatları, kültürü, eğitimi ve ekonomisini anlattı.

"13 bin yıllık tarihi bir şehir"

Başkan Işıkdağ, "Yaklaşık 13 bin yıllık köklü tarihe sahip bir ilin bireyleri olarak burada toplanmış bulunmaktayız. Amacımız şanlı tarihimize layık bir şekilde ilimizi temsil etmek. Adımızı Tüm Siirtliler Derneği olarak koyduk. Yani ayrıştırmadan, bölüştürmeden tüm hemşehrilerimizi bir çatı altında buluşturmak istiyoruz" dedi. "Arkeolog Prof. Dr. Halet Çambel bir araştırmasında dünyanın en eski insan Fosilinin Botan Vadisinde bulunduğunu yazar" diyen Işıkdağ, "Öyleyse insanlık bu yöreden türemiş ve çoğalmıştır. Bir nevi insanlığın atası sayılan bir ilin bireyi olmanın haklı gururunu yaşıyorum. İnanıyorum ki sizlerde aynı gururu yaşıyorsunuz. Yine Evliya Çelebi'nin, şehri 'cennet bağları içinde Rıdvan Bağı gibi bir İrem şehri' olarak Siirt'i ifade etmesi ayrıca gurur verici bir durum" şeklinde konuştu.

"Hayalimizi gerçekleştirmenin ilk adımını hep birlikte atıyoruz"

Işıkdağ, "Fikirlerinize, düşüncelerinize, kişiliklerinize, ilminize, tecrübelerinize ve en önemlisi de Siirtimizle ilgili hayallerinize ihtiyacımız var. Çünkü biz bir hayal kurduk ve sizin de bu anlamda bir hayalinizin olduğuna inanıyoruz. Eğer hayalimiz ortak ise o halde gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. İnanıyorum ki; bu gün burada olan ve olmayan tüm hemşehrilerimizle bu yolun ilk adımını atmış olacağız" dedi.

"Siirt, her yönüyle gurur duyulacak bir şehir"

Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Akyüzlü, "Siirt'in manevi yapısı kültürü, tarihi, ilmi evliyaları ve ulemaları ile gurur duyacağımız bir konumu var. Yöresel el sanatları ve gastronomisi ile de iyi bilinen kadim şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Yıllardır Siirt Vakfı olarak bu anlamda hem ülkemize hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki mazlum insanlarımıza hizmetler yapıyoruz. Ben bu oluşumun ilimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Kahvaltı programı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - İSTANBUL