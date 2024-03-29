İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Tunç Soyer\'e Veda Edildi

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde 125'inci toplantısını yaptı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda Başkan Soyer'e veda edildi. Duygulu anların yaşandığı toplantıda konuşan Başkan Soyer, "Cumhuriyet'in 100. yılında bu şehirde belediye başkanlığı yapmış olmak bana hayatım boyunca yetecek en büyük gurur. Ancak ben yola devam ediyorum çünkü bu ülkenin bu hikayeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2009 yılında kurulan, kent ekonomisinde belirleyici role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üye olarak yer aldığı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 125'inci toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığındaki dönemin son toplantısında genel değerlendirme yapıldı. Kurul üyeleri tarafından Başkan Soyer'e veda edilerek, sevgi dolu sözler dile getirildi.
MİNNETTARIM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Buraya gelirken çalışma arkadaşlarımla vedalaştım ve son toplantım için buraya geldim" diyerek sözlerine başladı. Başkan Soyer, bugüne kadar olan katkıları için İEKKK üyelerine teşekkür ederek, "Ben yola devam ediyorum. Bu yolda güçlü olmak lazım, bunu başaracağıma inanıyorum. Ben bu ülkenin bu hikayeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Bu yaşam kalitesini bu ülkede yaşayan hiç kimse hak etmiyor. Bambaşka bir yaşam seviyesinde yaşıyor olmalıyız. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Gücüm yettiğince devam edeceğim. Bana gösterdiğiniz yakınlık için her birinize minnettarım" dedi.
"EN BÜYÜK GURUR"
İEKKK'nin Türkiye'de örneği bulunmayan bir yapı olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Bu kurul inanılmaz kıymetli bir kurul. Burada tarih, siyaset, arkeoloji, her şey konuşuluyor. Burada büyük bir içtenlikte bütün farklılıklar masaya yatırıldı. Bu son derece kıymetli bir durum. O yüzden önümüzdeki süreç neyi getirirse getirsin, ne olacaksa olsun bu kurul kalmalı. Bu şehrin hafızasında kalmalı ve unutulmamalı. Bu kurul ortak aklı, şehir için ortak vicdanı, derdi, tasayı taşıyan insanlardan oluşuyor." diye konuştu.
Kendisine verilen değer için de bir kez daha teşekkür eden Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:
"Bana çok büyük bir yük yüklediniz, asla bu değer karşısında sizleri mahcup etmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Empati yapmak en çok gayret ettiğim nokta. Empati yapmaya başladığınızda demokrasinin de yolunu açmış oluyorsunuz. Benim en çok yapmaya çalıştığım şey bu. Bu gurur bana yetiyor. Cumhuriyet'in 100. yılında bu şehirde belediye başkanlığı yapmış olmak bana hayatım boyunca yetecek en büyük gurur. Hiç kuşkusuz yetişemediklerimiz, kusurlarımız, yanlışlarımız oldu ancak sizler onu bir tarafa bırakacak başka şeyler yarattınız. Bu nezaket hiç unutmayacağım bir şey."
KURUL ÜYELERİNDEN SOYER'E TEŞEKKÜR PLAKETİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm kurul üyeleri adına İEKKK Dönem Başkanı Mehmet Ali Kasalı'ya teşekkür plaketi verdi. İEKKK üyeleri de verdikleri hizmetlerden dolayı Başkan Soyer'e teşekkür plaketi sundu.
Duygulu anların yaşandğı İEKKK toplantısında kurul üyeleri Başkan Soyer'e övgüde bulunarak, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı "Böyle bir toplulukta bizlere görev verdiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir dönem geçirdik. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Türkiye'ye örnek olacak bir platformda örnek işlere imza attık." dedi.
ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer, "Aklı, vicdanı, nezaketi, mütevaziliği, tatlı dili, kibarlığı, beyefendiliğiyle kaybetmeye yüz tutmuş değerlerin örneğisiniz. Kent sizi çok özleyecek. İzmir'den tüm ülkeye örnek oldunuz." ifadesini kullandı.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ""İzmir en çok göç alan şehirlerden biri. Ne mutlu ki bize Türkiye'nin yüz akı, batıya dönük bir şehir haline geldik. Başta büyükşehir belediye başkanlarımızın yol göstericiliğinde, kente sahip çıkmasıyla bu yol alınıyor. Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Enerjiniz ve güler yüzünüz hiç eksik olmasın. Bu masanın etrafında her konuyu medenice tartışma fırsatını bize yarattınız. Siyaset sayesinde sizi tanıma fırsatımız oldu. Bizim sizlerle olan dostluğumuz sonsuza dek devam edecek. Bir kardeşiniz olarak bundan sonraki süreçte bir telefon uzaktasınız." dedi.
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Tunç Başkan'ın bendeki yeri çok başka ve kıymetlidir. Özellikle Maraş depreminde birlikte çalıştık. Sosyal projelerde yardımlarını hiçbir zaman esirgemedi. Kente yaptıkları hizmetleri ise tartışılmaz. Hayatımda unutmayacağım bir arkadaşı edindim." şeklinde konuştu.
Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, "Tunç Başkan ile birlikte uzun yıllar birlikte çalıştık. Kendisine İzmir'i bir Avrupa kenti yaptığı için teşekkür ediyorum. İZTARIM projesinin devam etmesi gerek. İzmir'e birlikte iş yapma kültürünü de getirdiği için bizlere ve kente çok kazanç sağladı." ifadelerini kullandı.
İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, "Ben sizi planlamaya kıymet veren bir yönetici olarak hatırlayacağım. Bölgemizi planlamaya ilişkin olarak çok çalışma yaptık. Bundan sonra da inşallah bu yaklaşım devam eder." dedi.
Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin "Hiçbir başkan Kemeraltı'na böyle dokunmadı. Aldığı bir riskti. Kemeraltı'na ve derneğimize inanılmaz katkınız var. Kemeraltı size minnettar. Sokakta konuştuğumuz herkes sizin gidişinizden dolayı inanılmaz duygusal." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Tunç Soyer'e Veda Edildi - Son Dakika
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