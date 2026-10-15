Tunç Soyer\'in avukatları, mahkemenin iade kararına dayanarak tahliye talep etti

(İZMİR) - Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in avukatları, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan 1008 sayfalık iddianameye ilişkin açıklama yaptı. Avukatlar, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi iade kararında, Soyer'in hangi somut eylemiyle suça yardım ettiğinin ortaya konulamadığına dikkat çekerek tahliye talebinde bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 17 şüpheli hakkında 1008 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede şüphelilere, konumları ve savcılığın değerlendirmesine göre "zimmet", "zimmet suçuna yardım etme", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "nitelikli dolandırıcılık", "denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olma" ve "Kooperatifler Kanunu'na aykırılık" olmak üzere suç isnatları yöneltildi.

"HANGİ SUÇUN KİM TARAFINDAN İŞLENDİĞİ SOMUTLAŞTIRILMADI"

Tunç Soyer'in avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Eylül'de düzenlenen iddianamenin İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Ekim'de iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tunç Soyer'in aynı konudan üçüncü kez tutuklandığı 'yedeğin yedeği' dosyada 28 Eylül'de iddianame düzenlendi. Ancak İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Ekim tarihinde iddianameyi iade etti. Mahkemenin iade gerekçeleri, aylardır dile getirdiğimiz hukuksuzluğu açıkça ortaya koydu: Kimin hangi suçu işlediği, ne kadar paranın zimmete geçirildiği, hangi belgenin sahte olduğu, kimin hangi eyleminden sorumlu tutulduğu somutlaştırılmamıştır. Üstelik şüphelilerin lehine olan deliller tartışılmamış, bilirkişi ve MASAK raporları herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın kopyalanarak iddianameye aktarılmıştır" denildi.

"ALDIĞI BİR KARAR, VERDİĞİ BİR TALİMAT VEYA İMZALADIĞI BİR BELGE GÖSTERİLEMEDİ"

Mahkemenin iade kararında, Tunç Soyer'e yönelik suçlamalara ilişkin eksikliklerin de ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunç Soyer bakımından ise Mahkemenin tespitleri şu şekilde: Kooperatifteki hangi zimmet eylemine, hangi davranışıyla yardım ettiği gösterilememiştir. Aldığı bir karar, verdiği bir talimat, imzaladığı bir belge veya suç kastını ortaya koyan somut bir delil belirtilmemiştir. Başka bir ifadeyle, Tunç Soyer'in hangi somut eylemi nedeniyle suçlandığının açıklanmadığı mahkemece kabul edilmiştir.

Savcılığın iade kararına yaptığı itiraz, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince karşı oyla kabul edildi. Dosya yeniden İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Ancak itirazın kabul edilmesi, iddianamedeki eksiklikleri ve Mahkemenin ortaya koyduğu somut tespitleri ortadan kaldırmamaktadır. Şimdi soruyoruz: Hangi eylemiyle hangi suça yardım ettiği dahi ortaya konulamayan Tunç Soyer neden hala tutukludur? İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinin tensip kararıyla birlikte bu hukuksuz tutukluluğa son vermesini, iade kararı doğrultusunda derhal tahliye kararı vermesini talep ediyoruz."

DURUŞMA TARİHLERİ AÇIKLANDI

Açıklamada, ayrıca Soyer'in tahliye edildiği ve tutuksuz yargılandığı ilk dosyanın duruşmasının 16 Ekim saat 10.00'da, tutuklu yargılandığı ikinci dosyanın duruşmasının ise 18 Kasım saat 10.30'da Aliağa (Şakran) Cezaevi'nde görüleceği, üçüncü dosyada duruşma tarihinin mahkemenin tensip kararıyla belirleneceği bildirildi.