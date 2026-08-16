Tunceli'de Bal Sağım Sezonu Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Bal Sağım Sezonu Başladı

Tunceli\'de Bal Sağım Sezonu Başladı
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Tunceli'nin yaylalarında arıcılar, doğal yöntemlerle bal sağımına başladı. Yurt dışı talebi artıyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin yüksek rakımlı yaylalarında arıcıların aylar süren emeğinin karşılığını aldığı bal sağım sezonu başladı. Munzur Havzası ve çevresindeki yüksek kesimlerde kurulan kovanlarda üretilen bal, bölgenin zengin bitki örtüsünden beslenen arıların çalışmasıyla sofralara ulaştırılıyor.

Tunceli'de Munzur Dağları'nın sarp vadileri ve yüksek yaylaları, yaz aylarında arıcılık faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle Ovacık, Pülümür ve Nazımiye çevresindeki yaklaşık 2 bin rakımlı yaylalarda konaklayan arıcılar, yaz boyunca arı kolonilerinin bakımını yaparak bal sezonunu tamamlıyor.

Bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen sürdürülen arıcılık, doğal üretim yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Bal sağımı ise arıcıların aylar süren emeğinin son aşamasını oluşturuyor. Kovanların tek tek açılmasıyla başlayan çalışmada dolu petekler alınarak sağım alanlarına taşınıyor. Petekler sır alma, kesme ve süzme gibi işlemlerden geçirildikten sonra bal tüketime hazır hale getiriliyor.

"BALIMIZI PİYASAYA HAZIRLIYORUZ"

Nazımiye'nin 2 bin rakımlı yaylalarında bal sağımı yapan Şahin Bulut, "Sağım sezonu burada genelde ağustosun başında başlar, ağustosun sonuna kadar devam eder. Bu, iklime bağlı olarak değişebilir. Şimdi biz arılarımızı kontrol ediyoruz. Ona göre balın sırlanıp sırlanmadığına bakıyoruz. Balın suyunu çekip çekmediğine bakıyoruz, ondan sonra sağıma giriyoruz. Sağımdan sonra süzmelik peteklerimizi yapıyoruz. Petekli ballarımızı ayırıyoruz, kara kovanlarımızı ayırıyoruz. Bunları piyasaya hazırlıyoruz" dedi.

"YURT DIŞINDAN DAHA ÇOK TALEP VAR"

Arıcılık faaliyetini tamamen doğal koşullarda yaptıklarını ifade eden Bulut, "Ballarımız biraz kaliteli olduğu için talep de biraz fazla oluyor. Genelde yurt dışına gidiyor ballarımız. Türkiye içinde de müşterilerimiz var ama yurt dışı daha fazla talep görüyor burada. Özellikle siyah balda yurt dışı talebi çok. Bizim Geven balı çok kaliteli. Kekikle beraber karıştığında bu ballar daha da kaliteli hale geliyor. Arılarımıza sürekli bakıyoruz. Tamamen doğal koşullarda, tamamen doğal çiçeklerle balımızı üretiyoruz. Gördüğünüz gibi yaylalarımız çok yüksek. Asfalt yok, herhangi bir fabrika yok, tamamen doğal ortamdayız. Koşullarımız biraz zor ama üretim için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"ARICILIĞA DEVLET DESTEĞİ YETERSİZ"

Arıcılık mesleğine ilişkin devlet desteğinin yetersiz olduğunu ifade eden Şahin Bulut, şunları söyledi:

"Arıcılık sektöründe devlet çok zayıf. Özellikle Tarım Bakanlığı bu konuda yetersiz bize göre. Küçükbaş hayvana, özellikle koyunculara yaptığı hizmetin onda birini bile bize yapmıyor. Biz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Her şeyi tamamen kendi çabalarımızla meydana getiriyoruz. Tarım Bakanlığı bu konuda bize biraz destek çıksa iyi olur ama Tarım Bakanlığı'nın da kendine göre planları var tabii ki. Talepte bulunuyoruz ama bu taleplerimiz karşılanmıyor. Tamamen zor koşullarda üretiyoruz balımızı. Doğaya da faydalı bir ürün üretiyoruz. Arının kendi alın terini sofralara ulaştırıyoruz. Bu da tamamen doğallığı ön plana çıkarıyor."

Kaynak: ANKA

Tunceli, Ekonomi, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de Bal Sağım Sezonu Başladı - Son Dakika

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