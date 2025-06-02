Tunceli'de Dijital Detoks Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Tunceli'de Dijital Detoks Kampı Düzenlendi

Tunceli\'de Dijital Detoks Kampı Düzenlendi
02.06.2025 11:15  Güncelleme: 11:19
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Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen üç günlük dijital detoks kampında aileler, çocuklarıyla birlikte çeşitli aktiviteler yaparak iletişimlerini güçlendirdi.

Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Teknolojiye Mola, Sosyalleşmeye Merhaba" mottosuyla dijital detoks kampı düzenlendi. Üç gün boyunca teknolojiden uzak kalan aileler çocuklarıyla birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek aile içi iletişimlerini artırdı.

Munzur Çayı kenarındaki Tunceli İl Özel İdaresinin kamp alanında gerçekleştirilen kampa, Tunceli Belediyesi yemek, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipman ve personel desteği, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzman personeliyle katkıda bulundu. Ayrıca Tunceli Yeşilay Şubesi, Tunceli Kızılay Şubesi ve ANDA Tunceli İl temsilciliği gönüllüleri çeşitli etkinliklerle programa destek sağladı. Kampın ilk günüde şartları sağlayan 15 ailenin katılımıyla tanışma etkinliği düzenlendi. Program sonrası kayıt ve odalara yerleşen katılımcıların dijital cihazları toplandı ve kamp programı hakkında bilgilendirme yapılarak, kamptan beklentiler alındı. Kampın ikinci gününde ebeveynlere "Dijital Detoks Risklerden Korunma ve Mahremiyet" ve "Dijitalleşen Aile Eğitimi", çocuklara ise "Dijital Mahremiyet" eğitimi verildi. Gün içinde bisiklet turu, ortak hareket edebilme becerisine yönelik resim tamamlama, doğa yürüyüşü, geleneksel takım oyunları, boy kilo ölçümü ve sağlıklı beslenme eğitimi, kamp ateşi ve müzik dinletisi gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Kampın son gününde, ilk gün ailelerden alınan beklentilerin karşılık bulup bulmadığı değerlendirildi, dijital detoks kampının değerlendirmesi yapıldı, katılımcılara dijital bağımsızlık belgeleri verilerek bölge temizliği gerçekleştirildi. Ardından katılımcıların dijital cihazları teslim edilerek program sona erdi.

Kampa katılan çocuklar, üç gün boyunca teknolojiden uzak güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek tekrarlanması yönündeki isteklerini dile getirdi.

Kampın düzenlenmesine ilişkin konuşan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, müdürlük olarak üç günlük kampı başarıyla tamamladıklarını söyledi. Okan, "Bu kampla teknolojinin aşırı ve bilinçsiz kullanımına dikkat çekmek istedik. Maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz teknoloji ve sanal dünyada kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Kampta, çocuklarımız ve gençlerimizin sosyal ve fiziksel ve aynı zamanda aile içi iletişimlerinin artığını gördük. Bu kampla teknolojiyi tamamen hayatımızdan çıkarmak değil bilinçli kullanımını sağlamak, gerçek ve sosyal ilişkilerin önemini anlatmak için düzenledik" dedi. Kuruma başvuran 15 gönüllü aile ile kampın gerçekleştirildiğini söyleyen Okan, "Doğayla iç içe etkinlikler yaparak, yüz yüze iletişimler sağlanarak teknolojisiz bir etkinlik oldu. Etkinliğimize kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar da destek verdi. Katılım gösteren, destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Dijital Detoks Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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