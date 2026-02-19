Tunceli'de İlk Kez 30 Gün Boyunca İftar Çadırı Kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de İlk Kez 30 Gün Boyunca İftar Çadırı Kurulacak

19.02.2026 23:04  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valiliği öncülüğünde, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında Atatürk Stadyumu’nda kurulan iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Valiliği öncülüğünde, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında Atatürk Stadyumu'nda kurulan iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen iftar programında, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Aygöl, ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Aygöl, şunları kaydetti:

"Bugün mübarek Ramazan ayının ilk iftarında aynı sofrada, aynı duada, aynı gönülde buluşmanın huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün burada kurulan bu gönül sofrası farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzün, insanı merkeze alan anlayışımızın ve kadim dayanışma ruhumuzun en güzel yansımalarından biridir."

Tunceli'de ilk kez 30 gün boyunca iftar çadırı kurulacak

Valilik öncülüğünde ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Tunceli'de Ramazan ayı boyunca başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm vatandaşların iftar çadırından faydalanabileceği bildirildi. Tunceli'de daha önce Ramazan ayının ilk ve son günü iftar çadırı kuruluyordu.

Kaynak: ANKA

Tunceli Valiliği, Yerel Haberler, Malatya, Tunceli, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de İlk Kez 30 Gün Boyunca İftar Çadırı Kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:52:24. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de İlk Kez 30 Gün Boyunca İftar Çadırı Kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.