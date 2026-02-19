Tunceli'de İlk Kez 30 Gün Boyunca İftar Çadırı Kurulacak

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Valiliği öncülüğünde, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında Atatürk Stadyumu'nda kurulan iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen iftar programında, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Aygöl, ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Aygöl, şunları kaydetti:

"Bugün mübarek Ramazan ayının ilk iftarında aynı sofrada, aynı duada, aynı gönülde buluşmanın huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün burada kurulan bu gönül sofrası farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzün, insanı merkeze alan anlayışımızın ve kadim dayanışma ruhumuzun en güzel yansımalarından biridir."

Tunceli'de ilk kez 30 gün boyunca iftar çadırı kurulacak

Valilik öncülüğünde ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Tunceli'de Ramazan ayı boyunca başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm vatandaşların iftar çadırından faydalanabileceği bildirildi. Tunceli'de daha önce Ramazan ayının ilk ve son günü iftar çadırı kuruluyordu.