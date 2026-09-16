Tunceli\'de İRAP çalıştayı yapıldı, Vali Aygöl\'den afet uyarısı geldi

Tunceli'de 2027-2031 dönemini kapsayacak İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Çalıştayda açıklamalarda bulunan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Bizim kaybedecek bir tek insanımız, feda edecek bir tek canımız yoktur. Bu topraklarda güvenle yaşamak istiyorsak aklın, bilimin, mühendisliğin ve hukukun gereğini yerine getirmek zorundayız" dedi.

Tunceli'de 2027-2031 dönemini kapsayacak İl Afet Risk Azaltma Planı'nı değerlendirmek, geliştirmek ve ortak akılla şekillendirmek üzere İRAP Çalıştayı gerçekleştirildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, çalıştayda il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlarla bir araya geldi. Afet risklerinin gerçekleşmeden önce belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının ele alındığı çalıştayda; deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ ve orman yangınları başta olmak üzere Tunceli'nin karşı karşıya bulunduğu riskler değerlendirildi. Çalıştay kapsamında risklerin azaltılması, kırılganlıkların ortaya çıkarılması, mevcut tedbirlerin güçlendirilmesi ve afetlere dirençli bir kent oluşturulmasına yönelik çalışmaların ortak akılla şekillendirilmesi hedeflendi.

"Bizim kaybedecek bir tek insanımız, feda edecek bir tek canımız yoktur"

Çalıştayda konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, afet risklerine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, "Acı tecrübelerin bizlere öğrettiği çok acı bir gerçek var. Depremi önleyemiyoruz ancak depremin felakete dönüşmesini önleyebiliriz. İRAP Çalıştayımızın temel amacı da ilimizdeki riskleri önceden belirlemek, kırılganlıklarımızı ortaya çıkarmak ve afet olmadan önce gerekli tedbirleri hayata geçirmek olacak. İlimiz sismik açıdan son derece önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Kuzeyinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Güneyimizde ise Doğu Anadolu Fay Hattı yer almaktadır. Bizim için önemli olan ve özellikle dikkat edilmesi gereken yapılardan biri de Yedisu Fay Zonu'dur. Erzincan ile Bingöl Yedisu arasında uzanan bu fay zonunun özellikle Pülümür ilçemiz açısından önemli bir risk oluşturduğu bilinmektedir. 1784 yılından bu yana bu segmentte büyük bir kırılma yaşanmamış olması bilimsel çalışmalarda dikkate alınan önemli bir husustur. Bilim insanlarımızın yaptıkları değerlendirmelere göre bu fay zonu yüksek büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra Ovacık fayı ve Nazımiye çevresindeki diri faylar da ilimizin deprem riskini artıran önemli jeolojik gerçeklerdir. Bu nedenle artık 'deprem ne zaman olacak?' sorusundan çok 'deprem olduğunda ne kadar hazırız?' sorusuna odaklanmamız gerekiyor. Çünkü depremin zamanını belki bilemeyiz ancak o güne ne kadar hazır olacağımıza bugün karar vermemiz gerekiyor. Bizim kaybedecek bir tek insanımız, feda edecek bir tek canımız yoktur. Bu topraklarda güvenle yaşamak istiyorsak aklın, bilimin, mühendisliğin ve hukukun gereğini yerine getirmek zorundayız" dedi.

Afet yönetiminde risk azaltma çalışmalarının öneminden bahseden AFAD Tunceli İl Müdürü Erdal Tunçtan ise "Tunceli; coğrafi yapısı, yüksek eğimi ve engebeli arazileri, deprem tehlikesi, heyelan ve kaya düşmesi potansiyeli, çığ riski, akarsu havzaları, orman yangınlarıyla birlikte birçok afetin yaşandığı özel bir coğrafyadır. AFAD olarak bizler artık yalnızca afet olduktan sonra müdahale eden değil, afet olmadan önce riskleri belirleyen, azaltan ve toplumumuzu afetlere hazırlayan bir yönetim anlayışıyla çalışmaktayız. Kriz yönetiminden risk yönetimine geçiyoruz" diye konuştu.

Çalıştaya Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Aygöl, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, AFAD Tunceli İl Müdürü Erdal Tunçtan, il protokolü, kurum ve kuruluş yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.