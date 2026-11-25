Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan açıklamada, "Gülistan'ın bedeninin hala bulunmamış olması bizler açısından kaygı vericidir. Birçok tanık olduğu bilinmesine rağmen neden hala bir sonuca ulaşılamamıştır. Bir an önce Gülistan'ın bedeninin bulunup, bu davanın gerçek adalet sağlanarak sonlandırılmasını talep ediyoruz" denildi.

Tunceli'de Dersim Kadın Platformu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Platform adına açıklamayı okuyan Duygu Kurban, kadın cinayetlerine, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarındaki belirsizliklere, ekonomik krizin kadınlar üzerindeki etkilerine ve kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

"KADINLARIN YÜKÜ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Kurban, kadınların dünya genelinde çatışmalar, zorunlu göç, yoksulluk ve toplumsal parçalanmanın ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Birleşmiş Milletler 2026 raporuna göre yaklaşık 750 milyon kadın ve kız çocuğu bugün aktif bir çatışma bölgesinin 50 kilometre yakınında yaşıyor. Zorunlu göç, yoksulluk, kayıplar ve toplumsal parçalanma kadınların yükünü artırıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de iktidarın politikalarının kadınları hedef aldığını savunan Kurban, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ise artan antidemokratik uygulamalarla iktidarını sürdürmeyi hedefleyen AKP, ailenin güvenliği operasyonları ile LGBTİ+ bireylerini, kayyum atayarak seçilmiş belediye başkanlarını, bizlerin mücadelelerle elde ettiği yasal haklarına açıktan saldırarak kadınları hedef almaya, kendi makbul Türkiyesini ve makbul ailesini yaratmaya çalışıyor."

"KADINLARIN EMEĞİ DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR"

Ekonomik krizin kadınların yaşam koşullarını ağırlaştırdığını ifade eden Kurban, hayat pahalılığı, enflasyon, gıda fiyatları, barınma krizi ve işsizliğin kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kurban, "Hayat pahalılığı, sürekli artan enflasyon ve gıda fiyatları, barınma krizi, geçim düzeyinin altında kalan ücretler, işsizlik, güvencesiz istihdam, sosyal hakların ve kamusal hizmetlerin tasfiyesi kadınların yaşamını daha da zorlaştırıyor" dedi.

Kadınların iş gücü piyasasında daha fazla işsizlik, düşük ücret, kayıt dışılık ve güvencesizlikle karşılaştığını belirten Kurban, ev içindeki ücretsiz emeğin de arttığını söyledi.

"Üretim ve yeniden üretim süreçlerinin yükünü taşıyan kadınların emeği değersizleştiriliyor. 11 Kasım'da görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi bunun en güncel örneğini oluşturuyor."

"AİLE BAKANININ GÖREVİNDEN BU YANA 2 BİN 300 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Kurban, "Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakanlık görevine geldiği günden itibaren 2300 kadın öldürülmüş. Aile Bakanına buradan sesleniyoruz. Sadece sığınma evi açarak, şiddetten size sığınan kadınlara aile eğitimleri verilerek şiddet önlenmez" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemelerin uygulanması ve koruyucu mekanizmaların etkinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurban, şunları söyledi:

"Şiddetle mücadele İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olup gerekli adımları atarak, 6284'ü uygulayarak, kadınları koruyacak mekanizmaları işleterek, kadınların şüpheli ölümlerini aydınlatarak, Gülistan Doku nerede, Rojin Kabaiş'e ne oldu sorularına cevap vererek olur."

"GÜLİSTAN DOKU'NUN BEDENİ HALA BULUNAMADI"

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın etkin yürütülmesi çağrısında bulunan Kurban, aradan geçen zamana rağmen Doku'nun akıbetinin aydınlatılmamasının kaygı verici olduğunu belirtti.

Kurban, "Kaybedilişinin üzerinden 7 yıl, etkin bir soruşturma açılmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen Gülistan'ın bedeninin hala bulunmamış olması bizler açısından kaygı vericidir. Birçok tanık olduğu bilinmesine rağmen neden hala bir sonuca ulaşılamamıştır?" dedi.

Gülistan Doku'nun bulunmasını ve dosyanın adalet sağlanarak sonuçlandırılmasını talep eden Kurban, "Bir an önce Gülistan'ın bedeninin bulunup bu davanın gerçek adalet sağlanarak sonlandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜĞE KARŞI ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Kadınların güvenliğini sağlamakla yükümlü mekanizmaların kadınlar karşısında örgütlü biçimde kullanılabildiğini savunan Kurban, Gülistan Doku dosyasının bu durumun somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Kurban, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kadınların güvenliğini sağlamakla yükümlü mekanizmaların gücü, kadın karşısında nasıl örgütlü bir halde kullandıklarını ve ne kadar tehlikeli olabildiklerini en somut haliyle kız kardeşimiz Gülistan ile görmüş olduk. Ancak karşımızdaki bu örgütlü kötülüğe karşı örgütlü mücadelemizle yaşamın her alanında vardık, varız, var olacağız. Sokaklar da, meydanlar da, geceler de bizim."