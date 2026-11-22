Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Belediyesi'ne kayyım atanmasının ikinci yılında Kışla Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, kayyım uygulamasına son verilmesi ve seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine iadesi istendi.

Tunceli Belediyesi'ne kayyım atanmasının ikinci yılı dolayısıyla Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kışla Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, yerlerine kayyım atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.

Platform adına hazırlanan açıklamayı DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş okudu. Ateş, kayyım uygulamasının halkın seçme ve seçilme hakkına müdahale olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dersim Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyım atanmasının üzerinden iki yıl geçti. İki yıldır bu kentin seçilmiş iradesi yok sayılıyor. Halkın kendi kendini yönetme hakkı elinden alınıyor. Oysa belediyeler herhangi bir siyasi iktidarın değil, halkın kurumlarıdır. Sandıkta ortaya çıkan iradenin idari kararlarla ortadan kaldırılması yalnızca seçilmişlere değil, oy kullanan bütün yurttaşlara yönelik bir müdahaledir. Halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik müdahaleler yerel demokrasiyi zayıflatmakta ve toplumun demokratik siyasete duyduğu güveni sarsmaktadır. Kayyım uygulamaları yalnızca Kürt halkının değil, demokrasiden yana olan herkesin ortak meselesidir. Çünkü bir kentte yok sayılan halk iradesi yarın başka bir kentte de yok sayılabilir. Belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar, emekçilerin sendikal haklarına yönelik müdahaleler ve siyasi gerekçelerle yapılan ayrımcılıklar kabul edilemez. Emekçilerin alın teri siyasi hesaplara kurban edilemez.

Kayyım uygulamalarına derhal son verilmeli, halkın seçilmiş iradesi görevine iade edilmeli ve yerel demokrasi güvence altına alınmalıdır. Çünkü biliyoruz ki bu kent bizimdir, bu belediye bizimdir, bu irade bizimdir. Bizim olanı geri alacağız. Kayyımlara hayır diyoruz. Yaşasın halkın iradesi diyoruz. Yaşasın demokrasi, barış ve özgürlük mücadelemiz."

Görevden alınan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan ise, "Dersim halkının ve kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında "dönemin kayyım valisi Tuncay Sonel'in tutuklu olduğunu" belirterek, "Bu da kayyım düzeninin sorgulanması gereken yönlerinden biridir" dedi.

KONAK: İKİ YILLIK PRATİĞİNİZİ HALKA AÇIKLAYIN

Görevden alınan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak ise şunları söyledi:

"Dersim'in geleceğiyle ilgili kararlar verildiğinde Dersim halkının bilgisi var mı? Yok. Her şey saklı. O zaman çağırıyoruz: İki yıllık pratiğinizin envanterini halka açıklayın. İki yılda Dersim'de yıkıma neden olduğunuz projelerinizi açıklayın. İşte burada atanmışlar şu anda Dersim'i yönetiyor arkadaşlar. Açıklayabilirler mi? Açıklamazlar."

SARIGÜL: BİZ HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ

Yerine kayyım atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de kayyım uygulamasına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Bizler bugün olduğu gibi bu haksızlık bittiği sürece ya da bitmediği sürece diyelim, yine hep birlikte olacağız. Kayyım gider ya da gitmez ama biz burada olacağız. Biz hep birlikte olacağız. Hepinize çok teşekkür ederiz, sağ olun" diye konuştu.