Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de hindi ve kaz yetiştiriciliği yapan Bertal Tosun, "Hindi veya kaz eti genel olarak yılbaşında ve özel günlerde daha fazla tüketiliyor. Şu anda kazları kesip, temizleyerek teslim ediyoruz. Kilosunu 950 liradan satıyoruz. Damızlık olarak 3 bin 250 ile 3 bin 500 lira arasında satış yapıyoruz" dedi.

Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyünde yaşayan Bertal Tosun, hindi ve kaz yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlıyor. Özellikle yılbaşı döneminde tüketimi artan hindi ve kaz, özel günlerde sofralarda yerini alıyor. Kaz yetiştiriciliğinde karşılaştıkları ekonomik sorunlara değinen Tosun, üretimin sürdürülebilmesi için altyapı ve yem temininin önemli olduğunu belirtti.

"YEM MALİYETLERİ AŞIRI YÜKSEK"

Yem maliyetlerinin üreticiyi zorladığını ifade eden Tosun, "Yem maliyetleri aşırı yüksek. Hayvan besiciliğinde yem olmazsa olmaz. Biz çok fazla yem vermesek de arpa ve buğday kullanıyoruz. Ancak arpa ve buğday fiyatları da her gün artıyor. Ekip biçmek başlı başına bir sıkıntı. Elimizdeki topraklar çok verimli ve sulu değil. Ekim için mazot, traktör ve ulaşım ciddi maliyet oluşturuyor" dedi.

Tosun, küçük bir barınak yapımının bile yüksek maliyetli olduğunu belirterek, "Böyle bir işi yapmak için altyapı gerekiyor. Altyapı için de ciddi para harcamak gerekiyor. Küçük bir barınak yapmaya kalktığınızda 300-500 bin lira arasında para gidiyor. Kendi barınağınızı ve otlama alanınızı oluşturmak da oldukça maliyetli. Ekonomik yükü ağır" diye konuştu.

"KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN EKİLİ ALAN ŞART"

Kaz yetiştiriciliğinin iş gücü açısından çok yorucu olmadığını ancak hayvanların doğal ortamda beslenmesinin önemli olduğunu dile getiren Tosun, "Altyapısını oluşturduğunuzda rahatlıkla yapılabilir. Bunun için ekili bir alanın olması şart. Yeşillik bu hayvanların olmazsa olmazı. Kazlar yeşilliği çok sever ve yeşillikle beslenir" ifadelerini kullandı.

"KAZ ETİ YILIN 12 AYI TÜKETİLEBİLİR"

Kaz etinin Türkiye'de daha çok yılbaşı ve özel günlerde tüketildiğini belirten Tosun, bunun bir tüketim alışkanlığı olduğunu söyledi.

Kaz etinin yalnızca kış aylarında tüketilmesi gerektiğine yönelik algının doğru olmadığını ifade eden Tosun, "Kaz eti yılın 12 ayında rahatlıkla tüketilebilecek bir et. Soğuk havanın hayvanı yağlandırdığı, etini daha lezzetli hale getirdiği düşünülüyor. Bu nedenle kar yemesi ve soğukta yetişmesi gerektiğine dair bir algı var. Oysa kaz eti yıl boyunca tüketilebilir" dedi.

KAZ ETİ 950, CANLI KAZ 3 BİN 250 LİRA

Yetiştirdiği kazların Alman Mast kazı olduğunu belirten Tosun, hayvanların özellikleri ve yumurta verimlerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Kazların kesilip temizlendikten sonra teslim edildiğini söyleyen Tosun, "Kilosunu 950 liradan satıyoruz. Damızlık olarak sattığımız hayvanlar Alman Mast kazı. Özellikleri olan, güzel bir hayvan. Diğer kazlara oranla yumurta verimi de yüksek. Damızlık olarak 3 bin 250 ile 3 bin 500 lira arasında satış yapıyoruz" diye konuştu.

Daha geniş çaplı bir iş yapmak istediklerini belirten Mihriban Abduluva ise "Daha güzel altyapımız olsa çok daha iyi olur, inşalla işlerimiz iyi olur, satışlarımız iyi olur, bizler de ona göre daha güzel yerler yapar, rahat ederiz" dedi.