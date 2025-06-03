Tunceli'nin yeni Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, göreve başladı - Son Dakika
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Tunceli'nin yeni Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, göreve başladı

03.06.2025 15:51
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Tunceli'nin yeni Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, göreve başladı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkez valiliğine çekilmesinin ardından Bilecik'ten Tunceli Valiliği'ne atanan Şefik Aygöl, kente gelerek göreve başladı.

Tunceli'nin yeni Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, göreve başladı

TUNCELİ - Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkez valiliğine çekilmesinin ardından Bilecik'ten Tunceli Valiliği'ne atanan Şefik Aygöl, kente gelerek göreve başladı.

Bilecik Valisi iken Tunceli'ye atanan Şefik Aygöl, ile gelerek göreve başladı. Aygöl için Tunceli Valiliği girişinde karşılama töreni düzenlendi. Çocuklar tarafından çiçekle karşılanan Vali Aygöl, daha sonra protokol üyeleriyle tanıştı. Tören mangasını selamladıktan sonra valilikte açıklama yapan Aygöl, Kendisini bu kadim topraklara vali olarak layık gören cumhurbaşkanı ve içişleri bakanına teşekkür etti.

Tunceli'de göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Aygöl, "Tunceli, Munzur'un berrak sularından Pülümür'ün vadilerine, Ovacık'ın yaylalarından Pertek'in tarihine, Mazgirt'in bilgeliğinden Hozat'ın duruşuna, Nazımiye'nin dostluğundan Çemişgezek'in samimiyetine kadar her ilçesiyle, ülkemizin en özel şehirlerinden biridir. Bu göreve, milletimize hizmeti bir ibadet sayarak, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışının 400 çadırlı bir beylikten cihan imparatorluğuna dönüşen Osmanlının kuruluş toprakları olan Bilecik'ten bu topraklara gelirken, Şeyh Edebali'nin 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla yolumuza devam ederek, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' nasihatiyle Tunceli'mizde huzurun, kalkınmanın, adaletin ve ortak akıl ile yönetimin sesi olacak, hukuka bağlı şeffaf, adil, çözüm odaklı yaklaşımlar sunan bir yönetimle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Tunceli için projeleri hakkında da bilgi veren Vali Şefik Aygöl, "Burada görev yaptığımız süre boyunca; Tunceli'nin benzersiz zenginliklerle dolu doğasına, kültürel mirasına ve toplumsal dokusuna sahip çıkarak kalkınma projelerini hayata geçireceğiz. Turizm potansiyelini ortaya koyarak altyapı eksiklerini giderecek eğitim, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek çalışmalar içinde olacağımızı, gençlerimizi çağın gereklerine uygun yetiştirmek için istihdam, üretim ve refahı artıracak çalışmaları önceleyeceğimizi, kadınlarımızın, yaşlılarımızın, engelli bireylerimizin her zaman yanında olarak kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir anlayışla çalışacağımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel sektör arasında güçlü bir koordinasyon kurarak, şeffaf, katılımcı ve adil bir yönetimi tesis edeceğimizi, tüm çalışmalarımızın ana politikası ortak paydamız Tunceli olacak şekilde çalışacağımızı, 7 bin 774 kilometrekarelik alanda adım atmadık yer bırakmayacağımızı, ayrıca 86 bin 612 vatandaşımızın her birinin kendinden bir şeyler göreceği bir yönetim anlayışıyla hareket ederken, bu şehir en fazla ne ile ifade edilir demek gerekirse doğa turizminin merkezi hatta başkenti olması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağımızı ifade etmek isterim. Bu vesileyle; ilimize değer katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederken, başta bu topraklar için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; tüm Tuncelili hemşehrilerimize en kalbi duygularla selamlarımı saygılarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'nin yeni Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, göreve başladı - Son Dakika

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