Tuncer Bakırhan:  Bize Düşen, Demokrasiyi Savunmaktır

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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gaziantep'te düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında bir dayanışma gecesinde konuştu. Bakırhan, "Önümüzdeki günlerde daha iyi şeyler konuşmak istiyoruz. Ancak devlet, kayyım politikasını sürdürerek gerçekten samimi bir yaklaşım sergiliyor mu? Halk da bunu sorguluyor. Bize düşen, demokrasiyi savunmaktır." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gaziantep'te düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında katıldığı dayanışma gecesinde, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine ve toplumsal barışa dair önemli mesajlar verdi. Adalet ve birlik çağrısında bulunan Bakırhan, hükümetin tutumunu eleştirirken, kayyum politikalarına sert tepki gösterdi. Konuşmasında ekonomik adaletsizlikten uluslararası gelişmelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, toplumsal sorunlara karşı ortak mücadele vurgusu yaptı.

Bakırhan, 1 Ekim'den bu yana kesintisiz bir şekilde çalıştıklarını belirterek, sürecin önemine dikkat çekerek, "İstiyoruz ki bu tartışmalar bir barış sürecine dönüşsün, Türkiye demokratikleşsin. Herkes için adalet sağlansın. Gelir adaletsizliği son bulsun. İnsanların daha eşit ve adil bir yaşam sürmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Sayın Öcalan ile heyetimiz iki defa görüştü. Kendisi, bugünkü gelişmeleri çok önceden öngören bir paradigma ortaya koydu. 1990'lardan bu yana demokratik yaşamdan, Kürt-Türk kardeşliğinden bahsediyor. 'Sadece Kürtlere ve emekçilere değil, ülkede yaşayan herkese, gençlere, kadınlara eşit yurttaşlık hakkı tanınmalı' diyor. Türkiye'nin önünü açacak bir yol haritası açıklayacağını belirtiyor." dedi.

"Bize düşen, demokrasiyi savunmaktır"

Kayyum uygulamalarını eleştiren Bakırhan, "Önümüzdeki günlerde daha iyi şeyler konuşmak istiyoruz. Ancak devlet, kayyım politikasını sürdürerek gerçekten samimi bir yaklaşım sergiliyor mu? Halk da bunu sorguluyor. Bizi gören herkes 'aman dikkat edin' diyor. Çünkü yalan, dolan, rant düzeni hakim. Doğa tahrip edildi, sanayinin olduğu kentlerde insanlar açlık çekiyor. Mardin'de tarım yapılamaz hale geldi. Bize düşen, demokrasiyi savunmaktır." diye konuştu.

Bakırhan, Öcalan'ın Kürt-Türk ittifakının güncellenmesi gerektiğini vurguladığını belirterek, sürecin sadece İmralı'dan gelen çağrılarla ilerlemeyeceğini ifade etti:

"İmralı, 90 dakikalık bir maçı başlatacak ama bu maçta herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Barış sürecinin önünde duracak kimse yok, olmamalı. AKP iktidarı ise şu an sadece dinliyor. Bu süreç, tüm toplumun katılımıyla ilerlemeli."

"Dünya kanlı bir sessizlik içinde"

Bakırhan, dünya genelindeki vekalet savaşlarına da değinerek, hegemon güçlerin bölgeyi dizayn etme çabalarını eleştirdi:

"Her gün bir yerde savaş çıkarıyorlar. Hegemonik güçler, bölgedeki halkları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor. Sadece dış güçler değil, tekçi rejimler de bu sömürü düzenine hizmet ediyor. Eğer Suriye'de demokratik bir yapı olsaydı, bugün bu durumda olmazdı. İran'da her gün insanlar idam ediliyor. Bu tür baskıcı uygulamalar, hegemonik güçlere alan açıyor."

Gazze'de yaşananlara da değinen Bakırhan, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi:

"Dünyada bir vicdan sorunu var. Kanlı bir suskunluk yaşanıyor. Tişrin'de sadece Kürtler olduğu için insanların üzerine bombalar atılıyor, dünya ise buna sessiz kalıyor. Sivil katliamlarına karşı bu kanlı sessizliği kabul etmiyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

"İnsanlar borçla geçiniyor"

Gaziantep'te işçilerin düşük ücretler ve ağır çalışma koşulları nedeniyle iş bırakmasına dikkat çeken Bakırhan, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu insanlar greve gitmesin de ne yapsın? Ailelerini geçindirmek için borçlanarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Ülkenin dört bir yanında grevler var, ancak AKP milletvekilinin kardeşine ait fabrikanın önünde özel güvenlik nöbet tutuyor. Biz işçilerin yanındayız, yarın milletvekillerimiz de dayanışmalarını gösterecek. Sadece emekçiler değil, büyük sermaye grupları bile artık durumdan şikayetçi. TÜSİAD Başkanı konuşunca Adalet Bakanı anında cevap verdi ve 'Nasıl demokrasi yok dersiniz?' diye tepki gösterdi. Evet, bu ülkede demokrasi yok. Pınar Bulunmaz vahşice katledildi, mahkemeler dosyayı bile tam incelemeden sanığa 'iyi hal indirimi' verdi. Artık kimse kendini güvende hissetmiyor. Toplum çürüyor, krizler derinleşiyor. Çıkış yolu ise demokrasi."

"Bahçeli, Kürt-Türk ittifakından bahsediyor, savcı ona da soruşturma başlatacak mı?"

Kayyım uygulamalarının trajikomik bir hal aldığını vurgulayan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Buna gülelim mi ağlayalım mı bilemiyoruz. Kürt coğrafyası adeta bir laboratuvar gibi kullanılıyor. Burada uygulamaya konulan yöntemler, zamanla her yere yayılıyor. Kent uzlaşısı nedeniyle yapılan bir operasyonda savcı, 'Kürt-Türk ittifakı kurmak için' suçlamasını yöneltiyor. Evet, tam da sizin dediğiniz gibi. Biz, emekçilerin ve halkların birliğini savunuyoruz. Bu bir suç değil. Şimdi soruyoruz: Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı öncesinde Kürtlerle temas kurdu, onu da mı yargılayacaksınız? Antep'te Kürt Karayılan, Türklerle ittifak yaptı, ona da mı soruşturma açacaksınız? Bunları söylerken ironi yapıyoruz ama görünen o ki yüz yıl öncesine bile dava açacak noktaya geldiler. Devlet Bahçeli, 1 Ekim'den beri Kürt-Türk ittifakından bahsediyor, savcı ona da soruşturma başlatacak mı? Kürtler vergi veriyor, askere gidiyor ama belediye başkanı seçemiyor. Bu yanlıştan dönün. Bu uygulamalar kimseye bir fayda sağlamaz. Eğer kapıları açsanız, ülkede kalacak insan bile bulamazsınız."