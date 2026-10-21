TÜRASAŞ, Tanzanya'ya gönderilecek 100 yük vagonunu Sivas'ta üretecek - Son Dakika
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TÜRASAŞ, Tanzanya'ya gönderilecek 100 yük vagonunu Sivas'ta üretecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Tanzanya'ya ihraç edilecek 100 adet Sggmrs tipi yük vagonunu yerli ve milli imkanlarla Sivas Bölge Müdürlüğünde üreteceğini bildirdi. Vagonlar, Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığında kullanılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek 100 adet yük vagonunun Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, daha önce Tanzanya'ya gerçekleştirilen lokomotif ihracatının ardından aynı ülkeye bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı ihracatının yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından Tanzanya'ya ihraç edilmek üzere üretilecek Sggmrs tipi 100 adet yük vagonuna ilişkin açıklamada bulundu. TÜRASAŞ'ın demir yolu araçları üretimindeki kabiliyetini ihracatla uluslararası pazarlara taşıdığını belirten Uraloğlu, yeni vagonların Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini kaydetti.

"Tanzanya'ya ikinci demir yolu aracı ihracatımızı gerçekleştireceğiz"

Tanzanya'ya daha önce DE10000 tipi ana hat lokomotifi ihraç ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, yük vagonlarının da aynı ülkeye gönderileceğini belirtti. Uraloğlu, "Tanzanya'ya bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi de 100 adet yük vagonumuzu ihraç etmeye hazırlanıyoruz. TÜRASAŞ'ın üretim kabiliyetini yeni ihracatlarla uluslararası pazarlara taşımayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz 100 yük vagonunu Tanzanya'ya ihraç edeceğiz"

Tanzanya'ya ihraç edilecek Sggmrs tipi 100 yük vagonunun TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini bildiren Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz vagonlarımızı Tanzanya'nın demir yolu taşımacılığında kullanılmak üzere ihraç edeceğiz. Böylece Sivas'taki üretim kapasitemizi ihracata yönelik olarak da değerlendirmiş olacağız" dedi.

"Vagonlarımız 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak"

İhraç edilecek yük vagonlarının teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Sggmrs tipi yük vagonlarımız 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak. 6 akslı ve yaklaşık 21 metre uzunluğundaki vagonlarımız, farklı uzunluklardaki konteynerlerin taşınmasına uygun olarak üretilecek. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde üreteceğimiz vagonlarımızla Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığına katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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