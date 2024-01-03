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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2023 yılında binalara 226 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2023 yılında binalara 226 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı

Başkan Çetin Akın, ocak ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Turgutlu'nun vizyon projeleri hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, Cuma Pazarı, 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı, Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Şehit Polis Selami Dinç Spor Tesisi gibi projelerin ihale edildiği ve borç durumları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, projelerin toplu açılış ve temel atma töreninin 12 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2023 yılında binalara 226 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı
03.01.2024 - 17:03,
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ocak ayı meclis toplantısında projelere ve gündeme dair açıklama ve bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "2023 yılında yalnızca binalara 226 milyon 732 bin TL yatırım yaptık. Bugün için kasamızda 45 milyon TL var" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2024 yılının ilk meclis toplantısının yapıldığı ocak ayı meclisinin dilek ve temenniler bölümünde 2023 yılında yapılan çalışma ve projeler hakkında meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirdi.

Turgutlu'nun vizyon projelerinin son durumları hakkında bilgileri paylaşan Başkan Çetin Akın şunları söyledi:

"Cuma Pazarı, 53 milyon 748 bin TL'ye ihale edilmiş bir proje. Tamamı bitti. Müteahhide olan hak ediş borcumuz ki bu son hak edişi 3 milyon 289 bin TL. Turgutlu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı 116 milyon 497 bin TL'ye ihale edildi. Müteahhit firmaya hiç borcu yok. Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Şehit Polis Selami Dinç Spor Tesisi, 10 milyon 740 bin TL'ye ihale edildi. Müteahhit firmaya hiç borcu yok. Çepnibektaş Sosyal Hizmet Binası, 6 milyon 238 bin TL'ye ihale edildi. Şu anda müteahhit firmaya 1 milyon 989 bin TL borcumuz var. Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, 8 milyon 10 bin TL'ye ihale edildi. 2 milyon 388 bin TL borcumuz var. Son hak edişini bekliyoruz, bitti. Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi, 35 milyon 580 bin TL'ye ihale edildi. Şu ana kadar müteahhit firmaya 2 milyon 650 bin TL ödeme yapıldı. Müteahhit firmaya 32 milyon 929 bin TL borcumuz var."

Başkan Çetin Akın ayrıca söz konusu projelerin toplu açılış ve temel atma töreninin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 12 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Belediye Hizmet Binası önünde yapılacağını söyleyerek Turgutlu halkını törene davet etti.

Başkan Çetin Akın açıklamasında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen projelerin yatırım tutarının 226 milyon TL olduğunu da ifade ederek "Müteahhit firmalara yapacak olduğu işlerden dolayı 40 milyon 597 bin TL borcumuz var. Ama 2023 yılında yalnızca binalara 226 milyon 732 bin TL yatırım yaptık. Bunun yanında bu sene 75 km ova yolu asfaltladık. Asfaltlama maliyeti 226 milyon TL'nin içerisinde yok. Bugün için kasamızda 45 milyon TL var" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2023 yılında binalara 226 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2023 yılında binalara 226 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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