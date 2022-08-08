Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın , "Barışın, kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan Muharrem Ayı dolayısıyla Aşure Hayrımızı gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 9 Ağustos Salı günü Eski Belediye Binamız önüne davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Muharrem Ayı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Turgutlu Belediyesi'nden Aşure Hayrı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.