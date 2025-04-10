Turgutlu ve Sarıgöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Turgutlu ve Sarıgöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kutlandı

Turgutlu ve Sarıgöl\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü, Manisa'nın Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerinde düzenlenen törenle kutlandı.

10.04.2025 16:12  Güncelleme: 16:15
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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü, Manisa'nın Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerinde düzenlenen törenle kutlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda saat 11: 30'da başlayan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Turgutlu Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, beraberindeki polis memurlarıyla birlikte meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Sefa Karagöz, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, ilçe emniyet teşkilatının mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, yaptığı konuşmada Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliğini sağlama noktasındaki hayati rolüne vurgu yaparak, teşkilatın fedakarca çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Kaymakam Kapankaya, polislerin üstlendikleri zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve özverinin önemine dikkat çekti.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da konuşmasında, 180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın milletin hizmetinde olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Dursun, teşkilat mensuplarının gece gündüz demeden halkın güvenliği için çalıştığını ve bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından başarılı çalışmalarından dolayı 6 emniyet teşkilatı personeline başarı belgeleri takdim edildi.

Meydandaki törenin ardından, emniyet araçlarından oluşan bir kortej eşliğinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde başarılı çalışmalar sergileyen 31 emniyet personeline daha başarı belgeleri takdim edildi. Ardından pasta kesilerek kutlama sonlandırıldı.

Sarıgöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü, dolayısıyla Sarıgöl'de kutlamalar yapıldı. İlk tören Sarıgöl Hükümet konağı önündeki Atatürk anıtı önünde yapıldı. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki polis kafeteryasında polis eşlerinin hazırladığı ikramlar misafirlere ikram edildi. Sarıgöl ilçe Kaymakamı Halil Dalak, "Türk polis teşkilatımızın kuruluşunun 180.yılı kutlu olsun. Yaz kış demeden halkın huzuru için görev yapan polislerimizin görevleri kutsaldır" dedi.

Sarıgöl'de düzenlenen polis haftası etkinliklerine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Cumhuriyet Savcısı Fatih Şimşek, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmet Altun, daire amirleri siyasi partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu ve Sarıgöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kutlandı - Son Dakika

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