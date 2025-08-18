Turgutreis'te Yenilenen Bisiklet ve Koşu Yolu Hizmete Girdi - Son Dakika
Yerel

Turgutreis'te Yenilenen Bisiklet ve Koşu Yolu Hizmete Girdi

Turgutreis'te Yenilenen Bisiklet ve Koşu Yolu Hizmete Girdi
18.08.2025 15:29  Güncelleme: 15:31
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 2 bin 900 metrelik bisiklet ve koşu yolu yenilenerek vatandaşların kullanımına açıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sporun yaygınlaşması için yatırımların devam edeceğini belirtti.

Turgutreis'te yenilenen bisiklet ve koşu yolu vatandaşların kullanımına açıldı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürütülen üstyapı çalışmaları da tamamlandı.

17 Ağustos Pazar günü, yenilenen bisiklet ve koşu yolunda vatandaşlar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile sabah koşusu yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, spora yönelik her türlü yenileme ve yatırım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Sporla yaşamın yarımada genelinde yaygınlaşacağını ifade eden Başkan Mandalinci sözlerine şöyle devam etti: "Çok kısa süre önce Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirmiş olduğumuz Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan koşu ve bisiklet yolundaki son işlemler de Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Kesintisiz 2 bin 900 metrelik bir hat burası. ve bütün vatandaşlarımızın, spora gönül veren herkesin 7/24 spor yapmasına olanak veren bir yol. Çalışmalarda katkıları olan Muğla Büyükşehir Belediyemize, Bodrum Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve diğer bütün müdürlüklerdeki çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sadece Turgutreis'te değil Bodrum Yarımadamız'ın her bölgesinde spora gönül veren, spor yapmayı seven herkes için spor alanlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz."

'Sahil şeridi baştan sona yenilendi'

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 34 milyon liralık yatırımla 2 bin 900 metrelik yolda sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise aynı bölgede başladığı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 350 metre yağmur suyu hattı ile 12 noktada mazgal imalatı yaptı. Ayrıca yolun bin 200 metrelik bölümünde bulunan bordürlerde de onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları yenilenen 2 bin 900 metrelik bisiklet ve koşu yolu, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çevreye zararlı olmayan özel bir boya ile boyanarak tamamlandı. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen 28 bank, 29 çöp kovası ve 26 küllük de belirli aralıklarla sahil şeridine yerleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Turgutreis'te Yenilenen Bisiklet ve Koşu Yolu Hizmete Girdi

SON DAKİKA: Turgutreis'te Yenilenen Bisiklet ve Koşu Yolu Hizmete Girdi - Son Dakika
