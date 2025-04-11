Turistik Diyarbakır Ekspresi 2025 Sezonuna Başladı

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyen yolcular için 2025 sezonunda da unutulmaz bir seyahat deneyimi ile Ankara-Diyarbakır seferini başlattı.

Ankara-Diyarbakır güzergahında düzenlenen tren seferleri, hem turizme hem de bölgesel ekonomiye katkı sağlıyor. Turistik Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel mirası daha geniş kitlelere tanıtırken, aynı zamanda geçilen şehirlerin tanıtımına ve ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunuyor. 2024 yılında Time dergisinin "Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesinde yer alarak uluslararası alanda büyük ses getiren Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin bu yıl da yoğun ilgiyle karşılanacağı tahmin ediliyor. 2025 sezonu için toplam 8 sefer planlanırken, seferlerin 11, 25 Nisan, 9, 23 Mayıs olarak Ankara-Diyarbakır, 13, 27 Nisan, 11, 25 Mayıs olarak da Diyarbakır-Ankara şeklinde planlandığı bildirildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Tarihi Diyarbakır Ekspresi ikinci kez programını icra etmeye başladı. Geçen yıl ilk seferini gerçekleştirdik ve büyük bir ilgi gördü. Özellikle Time dergisi kapağında yer alması, bu yılki ilgiyi daha da artırdı. Misafirlerimizi kadim şehir Diyarbakır'da ağırlayacağız. Bu şehir, 5 bin 800 metrelik surları, Ulu Cami başta olmak üzere tescilli camileri, konakları, hanları, hamamları ve kiliseleriyle adeta bir açık hava müzesi. Surların dışında da çok kıymetli yerlerimiz var. Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi ve Mitras Tapınağı gibi yapılar, UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmiş olacak. Diyarbakır aynı zamanda sahabeler ve peygamberler şehridir. Hz. Süleyman Camii'nde medfun 27 sahabimiz, Eğil ilçemizde ise Hz. Zülküf ve Hz. Elyesa'nın kabirleri bulunmaktadır. Ayrıca güçlü gastronomisiyle de öne çıkan şehrimizde ziyaretçilerimiz meşhur Diyarbakır ciğerinin de dahil olduğu eşsiz lezzetleri tatma imkanı bulacak" dedi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin turizm vizyonunu ileriye taşıyacak önemli projelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bu eşsiz deneyimin Türkiye'nin tanıtımına ve yerel kalkınmaya uzun vadeli katkılar sunmaya devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR