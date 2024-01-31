Türk Astronot Alper Gezeravcı\'ya Gediz Güveci Daveti

Kütahya'nın güveci ile meşhur Gediz ilçesinden, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya güveç daveti gönderildi.
Ülkemizin ilk Astronotu olarak uzaya giden Alper Gezeravcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında uzayda en çok güveci (göveç) özlediğini belirtmişti. Bu sözü üzerine dillere destan güveci ile Gedizli Göveççi İsmail Kocabaş ve ekibi, "Alper Gezeravcı'yı uzay dönüşünde Gediz'de güveç yemeye davet ediyoruz" dedi.
Gediz güvecinin lezzeti ile damak çatlattığını söyleyen Ahmet Can Kocabaş, "İlk Türk Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı açıklamayı dinledik. Kendisini uzaydan dünyaya indiğinde burada restoranımızda ağırlamaktan onur duyarız" dedi.
İşletme çalışanı Güler Pişğin ise, "İlk Astronotumuz uzayda en çok güveç özlediğini belirtmiş. Biz de ona buradan açık çağrı yapıyoruz. Sevgili Alper Gezeravcı uzaydan döner dönmez işletmemizde en güzel güvecimizi yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Gediz'de 45 yıldır restaurant ve lokanta işletmeciliği yapan işletme sahibi İsmail Kocabaş, Gediz Göveci'nin tarihinin çok eski olduğunu söyledi.
Kocabaş, "Gediz Göveci'nin yağlı olarak erkeç etinden yapıyoruz. Gövecin özelliği etin kaliteli olması ve hayvanın yaylada özellikle Murat Dağı bölgesinde yetişmiş olması gerekiyor. Buralarda yetişen hayvanların etleri çok güzel olur. Uzun süren fırında beklettiğimiz göveç daha lezzetli olur. Sabah fırını yüksek ateşte kızdırıp, ateşi geçtikten sonra eti çömlekle sadece tuzla birlikte fırına süreriz. 1 saat o şekilde durdurur sonra çıkarırız. Sonrasında sos yaparız. Soğan ve biraz salça ile etin yağları üzerine gelecek şekilde tekrar fırına koyarız. Fırında en az 2,5-3 saat güzel pişmesi için durdururuz. Sonrasında servise hazır olur. Gediz gövecinin yanında kuru soğan çok güzel gider" dedi. - KÜTAHYA
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