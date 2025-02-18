Türk Devletleri Parlamentoları Toplantısı Beşiktaş\'ta Yapıldı

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Beşiktaş'ta TBMM'nin ev sahipliğinde Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Hem bölgesel hem küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız sınamalarla mücadelede en güçlü dayanaklarımızdan biri Türk dünyasının birlik ve beraberliğidir. Burada alacağımız kararlar ve kabul edeceğimiz ortak bildiriyle aile birliğimiz içindeki dayanışmanın parlamenter boyutta katkı sunacağımıza inanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC'den komisyon başkanları yer alırken, büyükelçiler, milletvekilleri ve Türk dünyasından birçok kuruluşun temsilcisi de hazır bulundu. İki oturumun basına kapalı olarak gerçekleştirildiği programda Rusya- Ukrayna Savaşı, Filistin ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, küresel ve bölgesel konularla beraber Türk dünyasında atılacak iş birliği adımları ele alındı.

"Türk dünyasının birliği küresel ve bölgesel mücadelede en önemli dayanaklarımızdan biri"

Açılış konuşması gerçekleştiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Hem bölgesel hem de küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız sınamalarla mücadelede en güçlü dayanaklarımızdan biri Türk dünyasının birlik ve beraberliğidir. Burada alacağımız kararlar ve kabul edeceğimiz ortak bildiriyle aile birliğimiz içindeki dayanışmanın bizlere parlamenter boyutta katkı sunacağına inanıyorum" İfadelerini kullandı.

"Türk Devletleri şemsiyesi altında ilişkilerimizi çok taraflı geliştirmekteyiz"

Türk Devletleri Parlamentolarının tek çatı altında bulunmasının önemine vurgu yapan Oktay, "Türk dünyası olarak büyük çabalarla inşa ettiğimiz iş birliği mekanizmalarımız, bugün her alanda kurumsallaşmakta ve sağlam temellere kavuşmaktadır. Mevcut iki iş birliği süreç ve mekanizmalarına ilaveten, Türk Devletleri şemsiyesi altında TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Yatırım Fonu, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Akademisi ve Türk ticaret ve Sanayi Odaları Birliği vasıtasıyla, ilişkilerimizi çok taraflı düzeyde de geliştirmekte ve derinleştirmekteyiz. Bu alanlar her geçen gün genişleyerek devam etmekte ve derinleştirmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Ticaret hacmimiz ve zengin kültürümüz hamlelerimizde sağlam temel teşkil ediyor"

Türk Devlet Teşkilatı'na dahil ülkelerin kendi aralarındaki işbirliğini daha da pekiştirmeye önem verdiklerini ve bunun sonuna kadar destekçisi olacaklarını belirten Oktay, "Bu yıl içinde Macaristan'da düzenlenecek gayri resmi zirve ve Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde çok taraflı iş birliğimizi güçlendirecek kararlar alacağımıza eminim. Toplamda 175 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusumuz, 1,3 trilyon doları aşan ticaret hacmimiz ve müşterek zengin kültür mirasımız, büyük hamlelerimizi gerçekleştirmek için sağlam bir temel teşkil ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL