Türk Donanmasının Gururu Savaş Gemileri Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Donanmasının Gururu Savaş Gemileri Ziyarete Açıldı

Geniş Video İzle

Kuşadası'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCG Bozcaada Korveti ve TCG Alanya mayın avlama gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, gemileri görmek için sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Kuşadalılar, gemiler hakkında bilgi alırken ve hatıra fotoğrafı çektirirken büyük ilgi gösterdi.

19.05.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk donanmasının gururu olan savaş gemileri ziyarete açıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Kuşadası'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan, yerli gemiler olan TCG Bozcaada Korveti ile TCG Alanya mayın avlama gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Kuşadası Limanı'na demirleyen her iki savaş gemisini görmek için sabah saatlerinden itibaren girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Gezi boyunca, Kuşadalılar harp gemileri hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Askeri personel sorulan soruları içtenlikle yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi. Küçük yaştaki çocuklar özellikle TCG Bozcaada Korveti'nin güvertesinde bulunan SH-70 tipi Seahawk helikopterine yoğun ilgi gösterdi. Kuşadalılar gemilerin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuşadası Limanı, Bozcaada, 19 Mayıs, Kuşadası, Gençlik, Aydın, Spor, Savunma, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Donanmasının Gururu Savaş Gemileri Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:00 İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Donanmasının Gururu Savaş Gemileri Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement