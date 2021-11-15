Türk Eğitim-Sen şube başkanlığında Yusuf Kenan Gürsoy dönemi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen sendikasına bağlı Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şube Başkanlığının 7 Olağan Genel Kurul seçimi yapıldı.

Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şube Başkanlığında 20 yıldır görev yapan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şube Başkanı K. Müfit Bayraktar emekli oldu.

Yapılan seçimde110 delegeden 108'i oy kullandı. Yusuf Kenan Gürsoy 41 oy alarak başkan seçilirken diğer adaylardan Fatih Kutlu 33 oy Uğur Polat ise 33 oy aldı.

Yeni başkan seçilen Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şube Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, birlik beraberlik mesajı verirken aldığı hizmet bayrağını daha yukarıya taşımak için canla başla çalışacağını söyledi.

Gürsoy, "Genel Kurulu için yapılan delege seçimlerine üyelerimizin ilgisi ve katılımı yüksek oldu. Delege seçimlerine katılan üyelerimiz; arkadaşlarıyla, dostlarıyla bir araya gelmekten mutluydu. Delege seçimlerimiz tam bir şölen havasında geçti. Yaptığımız delege seçimlerine gelerek tercih ve iradeleriyle şubemizin yeniden teşekkülü için delege adaylarına oy veren tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güçlü etkili ve kararlı sendikal mücadelenin önünü açmak adına emek veren destek olan tüm üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Artık kol kola yürümenin bir arada olmanın ce sendikamızı yetkili kılmanın tam zamanıdır. Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Yapılan delege seçimlerinin kaybedeni yoktur, kazanan Türk Eğitim-Sen olmuştur. 'Daha Yüksek Hedeflere Daha Güçlü Yönetimlerle Ulaşılır. Ayrıca seçimlerde mücadele ettiğim ekibime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu; "Taner Erdoğmuş, Aynur Toksoy, Dursun Emreasar, Murat Yakut, Tuncay Sağsöz ve Volkan Ağger. - ERZURUM