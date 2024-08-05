Türk Hacı Adayları, Mekke'deki Katar Cami'nin İbadete Açılmasını İstiyor

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Türk hacı adaylarının hac ve umre ziyareti için Mekke'i Mükerreme'ye geldiklerinde günlerce ikamet ettikleri Aziziye Bölgesindeki Katar Cami'nin ibadete açılması isteniyor.

Katar Devleti tarafından 10 yıl önce çok büyük masraflarla Kabe'i Muazzamaya 3 kilometre mesafedeki Aziziye Bölgesinin başlangıç noktasında yaptırılan, 3 bin kişilik cami, 6 yılı aşkın süredir Suudi Arabistan yetkilileri tarafından ibadete açılmıyor.

Türkiye'den gelen hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin büyük bir kısmının günlerce konakladığı bölgedeki büyük caminin ibadete açılması, şehrin trafiğinin sıkışık olduğu zamanlarda çok yoğun hizmet verecek.

Türkiye'den bu sene hac ibadeti için Aziziye bölgesine gelen ve 20 günden fazla bölgede konaklayan Bursalı hacılardan Fikret Kocaman, mimarisi, büyük bahçesi, otopark ve kütüphanesi ile bir külliye seviyesindeki Katar Mescidi'nin hac günlerinde kapalı tutulmasına anlam veremediğini söyledi. Bölge'nin Arafat vakfesinden önceki 3 gün ve şeytan taşlama mühleti olan 3 gün içerisinde dolup taşacağını belirten Fikret Kocaman, "Biz hacı adayları, Arafat'a çıkacağımız Cuma günü, Kabe'de yoğunluktan namazımızı kılamadık. Oysaki Katar Camisi açık olsaydı, bütün Aziziye mıntıkasındaki hacı adaylarımız burada rahatlıkla Cuma namazını eda edebileceklerdi. Türk hacı adayları ve umreciler olarak yılda 300 bin'e yakın vatandaşımız, yılın her ayı bu bölgede ikamet ediyor. Etrafımızda Irak, Endonezya, Türki Cumhuriyetler'den de çok sayıda hacı adayları bulunuyor. Bu caminin ibadete açılması, hacılara büyük hizmet olacağını düşünüyoruz. Hac döneminde Mekke'i Mükerreme'de trafik 6 gün boyunca kilit olduğundan bölgedeki hacı adayları ile cami dolup taşar. Böyle kapalı tutulması İslam Dünyası adına da hoş olmuyor" dedi.

Caminin açık olduğunu düşünen çok sayıda müslüman, yakına geldiklerinde 3 ana giriş kapısının da tenekeler ile kapalı olmasına bir türlü anlam veremiyorlar. - MEKKE