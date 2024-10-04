Türk-İran Ekonomik İşbirliği Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk-İran Ekonomik İşbirliği Toplantısı Tamamlandı

Türk-İran Ekonomik İşbirliği Toplantısı Tamamlandı

Urmiye'de yapılan 7. Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı sona erdi.

04.10.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Urmiye şehrinde yapılan 7. Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı sona erdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik öncülüğünde protokol üyeleri ve kurum temsilcilerinden oluşan Hakkari heyeti ile birlikte İran'ın Urmiye şehrinde gerçekleştirilen Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın kapanış programı yapıldı. Türkiye ile İran'ın sınır ilişkileri, ulaşım, kültür, bilim, sanayi, ticaret ve ekonomik alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen toplantının kapanış programında konuşma yapan Çelik, "7'ncisi yapılan Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda sınır ticareti, gümrük ve ulaşımla birlikte kültür ve turizm konularında 3 komisyonda çalışmalar tamamlandı. Mutabakat metni de hazır. İnşallah bu mutabakat metni, bir önceki toplantıda alınan kararlarla birlikte bizlere ışık tutmaya ve yol göstermeye devam edecek. Hem teknik komitede görev alan hem de heyetimizde bulunan arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkürlerimi borç biliyorum. İki ülkenin çok eski tarihi ve kültürel bağları var. Bu meyanda İran'la ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Alınan kararlar her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde uygulamaya geçecek. Bizler de kendi görev alanımızda, sorumluluklarımız çerçevesinde bu alınan kararların takibini yakinen birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

3-4 Ekim tarihlerinde yapılan 7'nci Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı, ikinci gün yapılan protokol imza töreni ile son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ali Çelik, Politika, hakkari, Ekonomi, Kültür, Urmiye, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk-İran Ekonomik İşbirliği Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: Türk-İran Ekonomik İşbirliği Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement