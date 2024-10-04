Türk-İran Ekonomik İşbirliği Toplantısı Tamamlandı

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İran'ın Urmiye şehrinde yapılan 7. Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı sona erdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik öncülüğünde protokol üyeleri ve kurum temsilcilerinden oluşan Hakkari heyeti ile birlikte İran'ın Urmiye şehrinde gerçekleştirilen Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın kapanış programı yapıldı. Türkiye ile İran'ın sınır ilişkileri, ulaşım, kültür, bilim, sanayi, ticaret ve ekonomik alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen toplantının kapanış programında konuşma yapan Çelik, "7'ncisi yapılan Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda sınır ticareti, gümrük ve ulaşımla birlikte kültür ve turizm konularında 3 komisyonda çalışmalar tamamlandı. Mutabakat metni de hazır. İnşallah bu mutabakat metni, bir önceki toplantıda alınan kararlarla birlikte bizlere ışık tutmaya ve yol göstermeye devam edecek. Hem teknik komitede görev alan hem de heyetimizde bulunan arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkürlerimi borç biliyorum. İki ülkenin çok eski tarihi ve kültürel bağları var. Bu meyanda İran'la ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Alınan kararlar her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde uygulamaya geçecek. Bizler de kendi görev alanımızda, sorumluluklarımız çerçevesinde bu alınan kararların takibini yakinen birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

3-4 Ekim tarihlerinde yapılan 7'nci Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı, ikinci gün yapılan protokol imza töreni ile son buldu. - HAKKARİ